Melissa Durán vive gran alegría y la grita a los cuatro vientos

Melissa Durán es presentadora de Noticias Repretel. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Archivo/Archivo)

Melissa Durán gritó a los cuatro vientos la noticia que recibió este Miércoles Santo y que la tiene con tremenda alegría y agradecimiento.

La presentadora de Noticias Repretel contó en varios videos que compartió en Instagram que ya finalizó la terapia física de su mano derecha por el accidente que sufrió e inicios de año en el redondel de Pedregal durante una corrida de Toros del 6.

Ese momento es uno de los que más esperó la periodista, de ahí la gran felicidad por la que atraviesa en la recta final de la Semana Santa.

“Siento como si hubiese logrado una gran meta, hubiese alcanzado un gran sueño”, dijo Melissa antes de hacer el feliz anuncio.

“Lo único que me pasó hoy (miércoles 16 de abril) fue que terminé mi terapia física en el hospital. Aunque podría parecer cualquier cosa, para mí es un paso más hacia un proceso que se me ha hecho largo y que ya casi concluimos”, afirmó la guapa.

Según Meli, ver cómo recuperó la funcionalidad de su mano derecha es casi que un milagro, pues cuando inició la terapia tenía esa parte del cuerpo “atrofiada completamente”.

Melissa Durán fue embestida por un toro en la corrida de Toros del 6 del 2 de enero. Fotografía: Captura de pantalla. (Archivo/Instagram Melissa Durán/Archivo/Instagram Melissa Durán)

“Verla como ya funciona y tiene movilidad para mí es un logro increíble. Ha sido un proceso de altos y bajos. Me refiero a que he tenido cirugías programadas y de pronto, un día antes, mi mano mejora y se cancela la cirugía porque ya no es necesario”, mencionó.

Dijo que en muchas ocasiones le tocó levantarse, salir y afrontar el día a día “rota” por la situación que pasó el 2 de enero en Pedregal y que la mantuvieron hospitalizada por unos días.

Melissa Durán recibió una gran noticia

“Me siento contenta de ver mi mano sana, funcional… Las cicatrices son las que menos me importan”, subrayó.

Durán confirmó que aún no le dan de alta porque continuará con otro tipo de terapias, pero estas tienen la finalidad de ayudarle a recuperar la fuerza en el brazo derecho, donde sufrió la “lesión taurina”.