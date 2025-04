Melissa Durán soltó la bomba de tres exfichas de Teletica que ahora son sus compañeros en Repretel

Melissa Durán regresó a trabajar a Repretel en octubre del año pasado. Fotografía: Instagram Melssa Durán. (redes/Instagram)

Melissa Durán soltó la bomba de tres extrabajadores de Teletica que ahora son sus compañeros en Repretel.

La periodista y presentadora de canal 6 presentó a sus nuevos compañeros de trabajo en una singular publicación en Instagram.

“El equipo de Caso Cerrado”, escribió Meli al postear una foto junto a Paula Agüero, Mónica Hernández y Rafael Guzmán, quienes trabajaron por años en los programas más vistos de canal 7.

Agüero y Hernández eran colaboradores del departamento de maquillaje, mientras que Rafael Guzmán se desempeñaba en labores técnicas como la producción y la jefatura de piso.

Melissa Durán junto a Mónica, Rafael y Paula, los extrabajadores de Teletica que ahora están en Repretel. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

A los tres fue común verlos trabajar en programas como Tu cara me suena y Dancing with the Stars. Asimismo, las maquillistas tenían a cargo poner guapos y guapas a las figuras de los diferentes programas de canal 7, de hecho con varios de ellos tienen fotos en sus redes.

Información relacionada con sus salidas del canal del trencito no hay mucha. En el programa ¡Qué buena tarde! del 29 de enero, Yiyo Alfaro y Natalia y Sophia Rodríguez despidieron a Mónica con lindas palabras y dijeron que llevaba 7 años en la empresa, pero que se iba para aprovechar una gran oportunidad.

Melissa Durán hizo esta publicación en redes y "cantó" a sus nuevos compañeros de trabajo. Fotografía: Captura Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

A Paula ya llevamos varios meses de verla en las salas de maquillaje de Repretel, pero de su salida del 7 no se sabe nada; igual que Guzmán, quien registró en redes que comenzó a trabajar en el canal de La Uruca en diciembre del año pasado.

Melissa Durán está feliz con las nuevas adquisiciones de Repretel, con quien ya hizo yunta detrás de cámaras.

Paula Agüero, Hilda Monge, Alejandra González, Mónica Hernández y Priscila Corrales (de izq. a der.) integraron por años el equipo de maquillaje de Teletica Formatos. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Llegaron tan solo hace unos meses y parece como si hubiésemos trabajado juntos desde siempre”, afirmó Meli en la reveladora foto que compartió.

