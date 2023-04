Melissa Durán tuvo que tomar una difícil decisión que tenía que ver con sus hijas

Melissa Durán es fanática de Camilo y no paró de cantar y de bailar en todo su concierto. Archivo

Melissa Durán tuvo que tomar una salomónica decisión en la que sus hijas fueron las que perdieron, en especial, la pequeña Amanda.

Resulta que su hija menor es superfan del cantante Camilo y ella soñaba con ir al concierto que dio el colombiano el sábado anterior en Parque Viva.

Sin embargo, al final la presentadora de Telediario, de Multimedios, decidió no llevarla a pesar de que tenía dos entradas de cortesía por parte de la producción del evento.

Melissa se la pasó compartiendo historias de cómo fue el concierto y lo mucho que estaba disfrutando de la presentación del intérprete de “Tutu”, pero nunca mostró con quién andaba.

Sus seguidores empezaron a reclamarle que por qué no había llevado a Amandita si ella estaba toda ilusionada con ir a ver al “guapo de Camilo”.

LEA MÁS: Periodista tico se dio el lujo de desayunar junto a Camilo y Evaluna sin planearlo

Melissa tiene dos hijas adolescentes y una pequeña de 3 años. Instagram

La presentadora tuvo que aclararle a sus seguidores de Instagram que si no llevó a la pequeña fue porque ella es consciente que tiene otras dos hijas, quienes también querían ir al concierto, y no quería mostrar que existe cierto favoritismo por una de ellas.

“Aunque ustedes crean que soy una mamá injusta (por no llevar a Amanda), lo cierto es que tenía dos entradas, tengo tres hijas y las tres querían ir, no puedo llevar a una y dejar a las otras, así que le pedí a Esteban (su esposo) que me acompañara, era casi imposible comprar tres entradas más”, aclaró.

Lo más duro de todo es que la pequeña Amanda aún sigue ilusionada con que va a ir al concierto de Camilo, sin comprender, por su edad (3 años), que ya el evento pasó.