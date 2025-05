Melissa Durán vivió incomodísimo momento por indiscreción de su hija: “Se le fue la lengua”

Melissa Durán es bastante conocida porque lleva años trabajando en televisión. Su actual casa es Repretel. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Una indiscreción de su hija Amanda hizo pasar un incomodísimo momento a Melissa Durán hace unos días.

Sobre eso la presentadora de Noticias Repretel habló este martes en un “story time” que publicó en Instagram.

LEA MÁS: Melissa Durán reveló su lado más oculto y todo empezó cuando estaba en la escuela

Meli contó que un día de estos fue con su hijita de cinco años a hacer un mandado y el cuidacarros que estaba en la zona era un conocido de ella.

Después de identificar que el hombre había sido compañero en la escuela, Meli entabló una conversación con él y Amandita escuchó todo.

“Era un compañero de la escuela que tenía años de no ver. Él no estaba en muy buenas condiciones. Le pregunté cómo había estado y me cuenta que viene saliendo de la cárcel por vender droga”, narró Meli.

Mencionó que ella no andaba dinero en efectivo para regalarle alguito de plata a su excompañero, pero Amanda sí, entonces le pidió prestado a su hija.

LEA MÁS: Melissa Durán habló con toda sinceridad de su accidente en el redondel de toros

“Al día siguiente, va Amandita al kínder y le dice a todos los compañeros y a la ‘teacher’ que mamá tiene un amigo que vende droga y ellos estaban asombrados”, dijo la también empresaria.

Amanda también le contó a su maestra y compañeros que el hombre había estado en la cárcel por vender droga y recalcó que era “muy amigo” de su mamá.

Melissa narró lo que le pasó junto a su hija y aprovechó para preguntarle por qué contó eso en la escuela.

Melissa Durán habla de la indiscreción de su hija

Amanda, con su inocencia de niña, no dejó a su mamá sin respuesta. “Para que ellos aprendieran que no tienen que vender droga”, justificó la niña.

Meli aceptó que si lo hizo con esa intención era válido, pero aún así piensa que a Amanda “se le fue la lengua”.

LEA MÁS: Melissa Durán soltó la bomba de tres exfichas de Teletica que ahora son sus compañeros en Repretel