Melissa Mora confiesa el rasgo que la hace igualita a Karol G

Melissa Mora, modelo y cantante (redes/Instagram)

La cantante y modelo Melissa Mora volvió a dejar claro que cuando del amor se trata, ella no se anda con rodeos.

La ramonense, quien recién confirmó que está estrenando novio, sorprendió a sus seguidores al compararse nada más y nada menos que con la colombiana Karol G, pero no por su música ni su estilo, sino por lo enamoradiza que dice ser.

Melissa Mora rompió su compromiso con Beto Gómez hace unas semanas. (redes/Instagram)

Melissa compartió en sus redes un extracto de una entrevista antigua de la Bichota, en la que la artista confesó sin tapujos: “Soy superromántica, soy cursi, soy superenamoradiza. O sea, ahí sí que me lo critiquen, que yo termino una relación y si llegó otra y me dio tres vueltas, me enamoré y ya tengo novio otra vez”.

La tica no dudó en identificarse con esas palabras y escribió encima del video un breve, pero contundente mensaje: “Muy yo”.

Melissa Mora dice ser como Karol G

La vida sentimental de Melissa ha dado un giro importante en las últimas semanas.

Hace muy poco confirmó su separación de quien fue su prometido durante los últimos años, Alberto “Beto” Gómez.

Sin embargo, casi de inmediato anunció que ya está saliendo con otro hombre, lo que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Melissa Mora y su nuevo galán Emerson Cruz (redes/Instagram)

Su nuevo galán es un hombre identificado como Emerson Cruz, de 40 años y vecino de La Garita de Alajuela, con el que se dejó ver en un concierto muy enamorada.

Fiel a su estilo, la intérprete no se complica y más bien parece estar disfrutando esta nueva etapa sin esconder lo que siente.

Al igual que Karol G, Meli admite que es de las que se enamoran rápido y sin miedo, aunque eso le genere críticas.

Para ella, el corazón manda y cuando alguien le “da tres vueltas”, como dijo la Bichota, no duda en darse otra oportunidad en el amor.

