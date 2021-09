Melissa Mora está con más síntomas de covid y contagió a dos amigas

Melissa Mora dice que sospecha que se pudo contagiar en alguno de los restaurantes que visitó en su viaje por Guatemala. Instagram Melissa Mora dice que sospecha que se pudo contagiar en alguno de los restaurantes que visitó en su viaje por Guatemala. Instagram

Melissa Mora dice que estar vacunada contra el covid-19 y las oraciones de familiares y seguidores la tienen más o menos bien, el coronavirus no la ha zarandeado.

La ramonense dio a conocer el lunes que estaba contagiada y este miércoles contó que cada día ha ido experimentado diferentes síntomas, por dicha ninguno de gravedad.

Ahorita la tiene sufriendo que siente mucha sudoración y a veces mucho cansancio y teme perder mucho peso. Además sigue con la preocupación de si contagió o no a su hija Camila, quien está en casa de una amiga mientras ella guarda su cuarentena. De momento, la pequeña no se ha sentido mal.

Meli se enteró de que está contagiada el fin de semana, hasta ese momento solo había sentido pérdida del olfato y cansancio, sin embargo, los síntomas empeoraron.

Melissa Mora hizo un video en su Instagram para contar que tenía covid-19 y para pedir que oraran mucho por ella.

“Un día de estos tuve las manos y las piernas adormecidas como por cuatro horas. Sí se siente uno muy cansado, da una sudoración increíble, no sé cuánto peso habré perdido o cuánto pueda perder, pero he sudado demasiado. En la noche me da mucha tos y gracias, Dios no he tenido calentura”, contó.

Para sentirse un poco mejor ha recurrido a la sopa de pollo para agarrar fuerzas, a tomar jengibre con limón y se inyectó vitamina C.

Dolida por amigas

La cantante dijo que quiso hacer pública su situación no para llamar la atención, sino porque cree mucho en el poder de la oración y sabe que sus seguidores van a pedir por ella.

Meli se siente dolida anímicamente porque sin querer contagió a dos de sus mejores amigas, a las cuales vio cuando regresó de su viaje a Guatemala (el jueves anterior), cuando no sabía que estaba con el virus.

“Contagié a una de mis mejores amigas, a dos en realidad, porque la otra está en cuarentena y ya tiene todos los síntomas y está encerrada aquí conmigo, lo que pasa es que yo me confié por tener las dos vacunas porque salí negativa en la prueba antes de salir (del país) y ahora me tocó aprender que uno debe ser muy prudente cuando sale de viaje y que lo mejor es esperar cuatro o cinco días cuando uno regresa para ver a nuestros familiares”, dijo.

La modelo contó que en Guatemala siempre usó mascarilla y que cree haberse contagiado en alguno de los restaurantes a los que fue.

Su viaje era de negocios, andada reuniéndose con los dueños de una empresa de maquila para ver si fabrica sus pantalones --marca Troya-- por allá.



— “Cuando mis papás se empezaron a sentir mal las oraciones de la gente hicieron que ellos se sintieran mejor por eso lo hice público”, Melissa Mora

La guapa aseguró que las vacunas son las que la han salvado de ir a parar a un hospital con síntomas más graves, por eso aprovechó para recordarle a la gente que es importante ir a vacunarse así como, el ser más prudentes cuando se viaja y no pensar de que “a mí nunca me va a dar”.

