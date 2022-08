Melissa Mora: “La envidia está a flor de piel...Y sí, salgo con alguien”

Melissa Mora rompió el silencio hoy y se refirió a la cantidad de seguidores que tiene en redes y a su vida privada. La cantante y modelo aseguró que ella “jamás ha pagado un cinco por un seguidor”, eso porque -al parecer- alguien está cuestionando el rápido crecimiento que ha tenido en redes en las últimas semanas.

Melissa ya le pasó a Keyla Sánchez (con quien de paso no se lleva) y logró llegar al millón de seguidores en Instagram. Eso tiene a alguien chimado y han regado el rumor de que la rubia estaría “comprando” seguidores. Ella reaccionó y aseguró que quien la sigue es porque quiere y que sus viajes a México “que son para trabajar y no para pasear”, le han ayudado a ese crecimiento en las redes sociales.

La escultural modelo aseguró que hay gente envidiosa y que además es “tan ignorante”, pues el mercado mexicano es enorme y eso le ha dado a ella réditos en cuanto a la cantidad de seguidores.

Como si fuera poco, Melissa se refirió a su vida privada, algo que no suele hacer y reveló que sí está saliendo con alguien. “Sí he salido con alguien. Por supuesto, ya tengo un año de divorciada, prácticamente...”. Eso sí, nos dejó con la duda de quién será el afortunado porque sobre eso no soltó prenda.

