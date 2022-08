Melissa Mora y Keyla Sánchez de “amigas a rivales” por el exmarido de la cantante

Melissa Mora no se habla con Keyla Sánchez. Instagram

La rivalidad o pique que existe entre Melissa Mora y Keyla Sánchez viene quedando en evidencia desde el año pasado.

Hoy estos dos mujerones se están disputando por obtener el mayor número de seguidores en Instagram, pero a finales del 2021 su pelea fue por el exmarido de la cantante.

En diciembre salió a relucir que la presentadora de Teletica seguía en esta misma red social a Jonathan Picado, ahora exesposo de Mora, pese a que la figura pública es la cantante ramonense y no su expareja.

A Melissa le molestó tanto que Keyla la dejara de seguir a ella y le interesara más el contenido que publicaba su exmarido que la terminó cantando en sus redes. Además, ya andaban circulando desde un mes antes pantallazos donde se veía que a Sánchez le gustaban algunas fotos de Picado.

Melissa Mora se divorció en octubre de 2021 luego de dos años de matrimonio. Instagram

La artista ramonense explicó en aquel momento que Keyla empezó a seguir la cuenta de su ex una vez que salió a la luz pública que ambos se habían divorciado y que para ella eso significó una falta de respeto.

Además, explicó que aunque ella no eran muy amigas por lo menos se saludaban cuando estaban en el programa Tu cara me suena. Melissa participó en el programa de Teletica en el 2017.

“Keyla no era mi amiga, pero sí conocida; teníamos una relación cordial y de respeto porque nos encontrábamos en Tu cara me suena, pero nunca conoció a mi exesposo. Lo que me molesta no es que lo siga o no, no pasa nada si ya terminamos la relación, pero lo que me parece hipócrita es que me haya dejado de seguir a mí”, aseguró Melissa a La Teja en diciembre pasado.

Keyla Sánchez le había escrito a Melissa para explicarle que no tenía nada con su exmarido. Instagram

La misma modelo aseguró que ella no estaba peleando ningún hombre y que Keyla le escribió por privado para aclararle que no se escribía con su ex, esto luego que ella le hiciera saber a la pareja de la presentadora, Carlos Hernández, lo que estaba pasando.

Este fue el mensaje que compartió Melissa Mora en redes el cual se lo envió Keyla Sánchez. Instagram

Hasta el pantallazo de la conversación con la conductora compartió Melissa y explicó que prefirió no responderle a Keyla para no hacer la bronca más grande.

La presentadora e influencer nunca se refirió a este tema.

