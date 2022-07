Melissa Mora: “Pablo Montero va a tener el honor de conocerme”

Pablo Montero sin duda quedará impactado. Instagram

Melissa Mora pasa por una de las mejores etapas de su carrera artística a pesar de que no lanza canción nueva desde que inició la pandemia y hace apenas unos meses volvió a los escenarios.

La ramonense llegó a esa conclusión porque está a punto de experimentar una serie de conciertos muy importantes al lado de reconocidos artistas internacionales.

Este fin de semana compartirá el escenario con el mexicano Pablo Montero, quien dará tres conciertos en Costa Rica, y la semana que sigue viajará a Tabasco, México, porque será la encargada de abrir el concierto que la banda MS dará el 30 de julio.

Todo eso la tiene feliz de la vida.

- ¿Cómo se dio la invitación de abrir los tres conciertos que dará Pablo Montero?

Por medio de Toledo. Él es muy conocido del productor que trae a Pablo, entonces me buscó y me dijo que me querían contratar para abrirle a Pablo Montero.

- ¿Le sorprendió?, lo digo por el hecho que lo suyo es más música urbana y este es un evento ranchero.

Es bonito que me tomaran en cuenta, pero es que este año ha sido como el de mis sorpresas porque también me llamaron para abrir el concierto de la banda MS en Tabasco, México, y fueron dos momentos en los que me salieron lagrimillas de lo bonito que se siente que piensen en mi trabajo.

¿Ya conoce a Pablo Montero?

Va a tener el honor de conocerme a mí (dice bromeando, y ríe).

Otras notas: Copiado!

[ Melissa dio concierto en Honduras: “Aunque no conocieran el Bam bam, la gente lo bailó” ]

[ Melissa Mora volvió a ponerse su ‘shortcito’ ]