Melissa Mora sigue los pasos de Elena Correa al dedicar canción al ex y confiesa si también volvieron

Melissa Mora sigue soltera porque aún no se ha casado, pero aclaró que ya no está disponible.

Melissa Mora tiene doble razón para levantar la copa y celebrar como dice el coro de su nueva canción.

Primero porque este nuevo tema titulado “Copas” y que lanzó la noche del sábado 20 de julio se está reproduciendo bastante en tan pocas horas.

Lo segundo, porque ya regresó su novio Alberto “Beto” Gómez con el que había terminado a inicios de junio.

De hecho, la pieza fue dedicada a su entonces ex, con quien después volvió, al mejor estilo de Elena Correa.

La cantante ramonense nos confirmó que su pareja ya regresó a la casa y que duraron separados poco más de dos semanas.

“Sí él se fue (de la casa), pero después volvió, como toda relación que siempre hay altos y bajos. Lo que pasa es había una infiltrada que no nos dimos cuenta que pasó la información muy ráṕido a un medio que ella siempre paga para que le publiquen. Yo sabía que era ella (no quiso decir el nombre) porque nadie sabía eso, pero bueno, sí habíamos terminado, pero volvimos”, dijo.

Precisamente, esta nueva canción contó que iba dedicada a él, pues trata de la historia de una pareja que termina y en la que la mujer decide brindar por su libertad y por todo lo malo que vivieron y la terminó fortaleciendo.

“Levantemos las copas y brindemos por eso que nos hizo llorar y mejor celebremos. Levantemos las copas para alejar el despecho, vamos a vacilar y olvidemos el tiempo. Hay tiempo para celebrar, hay tiempo para ser feliz porque la vida es para amar y vivir”, dice el coro.

La escena de las velas fue la que más le gustó de su nuevo video "Copas".

“Sí era muy hecha para él (su novio) y para todos, y es como algo que quiero decirle a todas las mujeres, porque ya el tema de ‘Mentira’ fue muy doloroso. La gente es más de una actitud positiva que tenemos que tener, de que levantemos las copas, que brindemos por él, no hay que llorar, hay que celebrar y disfrutar esa soltería, cada vez que se termina con una relación hay que disfrutar esa soltería, al menos yo la viví, yo la disfruté y la verdad no me dolió tanto (la ruptura), hubo episodios anteriores que me dolieron más”, mencionó.

Meli y Beto van para tres años de relación y no es la primera vez que terminan y regresan a los pocos días.

Melissa ya se dejó ver de nuevo junto a su novio Alberto "Beto" Gómez (derecha).

Disfruta el género

La artista contó que este nuevo tema lo produjo y compuso el colombiano Georgy Parra, el mismo que le ha hecho temas a Jessi Uribe; entre otros, junto con el artista nacional Cheko Music (Alonso José Pacheco Delgado), quien hace su carrera en Miami, Estados Unidos.

Este es el segundo tema que le produce el reconocido colombiano, pues hace unos meses lanzó “Mentira”, que es bajo el mismo género de música banda.

Fue en febrero del año anterior cuando Melissa viajó a Medellín a grabar ambos temas en Salvaje Estudio.

Melissa Mora visitó el estudio del colombiano Georgy Parra para grabar las dos canciones que ha lanzado en lo que va del 2024.

Meli dice estar encantada con haber cambiado el reguetón por el género banda y que disfruta mucho cantarlo.

“A mí la música me ha abierto demasiadas puertas en muchos lugares que el modelaje nunca había abierto, entonces vamos a ver qué pasa, estamos esperando a esta semana a ver cómo evoluciona el tema y en un día de lanzado va muy bien (tiene cerca de 110 mil reproducciones y más de 3 mil me gusta solo en YouTube), a la gente le ha gustado que es lo más importante. Al final canto para disfrutarlo y creo que uno refleja eso”.

En cuanto al video contó que se grabó en la casa de un amigo de su pareja, quien siempre estuvo detrás de cámaras, y que las chicas que la acompañan son pocas conocidas en el medio, pero amigas de siempre.

“Beto apenas la escuchó me dijo que definitivamente era para él y que disfrutara bastante la fiesta” , dijo la cantante entre risas.

Mora agregó que el video se tardaron unas cinco horas en grabarlo y que al final cumplió todas sus expectativas.

“A mí me encantan las velas entonces eso me identica mucho, siento que las velas son mucha elegancia y mucha paz, fue uno de los escenarios que más me gustó”, comentó.