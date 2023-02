Melissa Mora grabó dos temas en Colombia en el mismo estudio de Jessi Uribe

Melissa Mora conoció al cantante colombiano Joaquín Guiller en el mismo estudio de grabación. Cortesía

Melissa Mora regresó de Colombia contentísima y con ganas de seguir produciendo más música nueva.

La cantante contó que le fue mucho mejor de lo que esperaba en su visita por Medellín, tanto así que terminó grabando no solo uno, sino dos temas originales.

La ramonense andaba grabando en Salvaje Estudio, del productor Georgy Parra, el mismo que ha trabajado con artistas de la talla de los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara, Joaquín Guiller y Joe Arroyo, entre otros.

Georgy Parra (tenis blancas) es uno de los productores musicales del género regional colombiano más popular. Cortesía

Estos dos temas los lanzará dentro de un mes y medio y los presentará oficialmente en la Expo San Carlos, donde cantará el 22 de abril.

Con ella andaba el cantante nacional, pero radicado en Estados Unidos, Cheko Music, quien ahora la está ayudando a promocionarse fuera de nuestras fronteras.

“Yo quería grabar allá porque aquí casi no hay productores de este género, entonces, iniciamos un proceso de cero. Cuando nosotros llegamos el día lunes (20 de febrero) no sabíamos ni siquiera cómo sería el tema. Nos sentamos a escribir Georgy Parra, Cheko Music y Hanna, una productora colombiana, y sacamos un tema que quería fuera de despecho y el otro creo que se va a llamar ‘Copas’, porque dice; ‘levantemos las copas’, que es más alegre”, contó.

Además, contó que cuando estaba grabando llegó el cantante Joaquín Guiller, el que interpreta el tema “Usted no me olvida”, cuya canción es uno de sus temas favoritos, por cual estaba que no se la creía.

Tres grandes razones tienen a Melissa Mora muy contenta, ¿cuáles serán?

Meli contó que se sintió tan bien en el estudio de grabación que las dos canciones salieron rapidísimo. Cortesía

Meli recalcó que espera volver muy pronto a la tierra cafetera, pero a hacer medios y a presentar estos dos temas nuevos, cuando ya tengan su respectivo video.

“Georgy es un gran productor, entonces, en el momento que él graba con algún artista, pues siempre van a haber ojos de prensa o de radio viendo a ver qué hizo Georgy y con quién lo hizo. Estoy muy agradecida con Dios, primero que nada, por darme esa oportunidad de poder grabar en un estudio donde graban los grandes de la música”, mencionó.

Melissa aseguró que de todos los proyectos que ha hecho en su carrera, éste es uno de los más importantes, porque trabajar junto a un productor de talla mundial, es lo mejor que le ha pasado.