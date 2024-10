Melissa Mora tomó una gran decisión que tiene que ver con San Ramón y su relación de pareja

Melissa Mora anunció que se regresa a vivir a San Ramón.

Melissa Mora tenía días de no aparecer en sus redes sociales, pero sacó un ratico para conversar con sus admiradores, a quienes les terminó dando un notición.

Para empezar, la cantante y modelo anunció que se irá a vivir de nuevo a San Ramón, el pueblo que la vio nacer.

Dicha revelación la hizo luego de que le preguntaran que si iba muy seguido a San Ramón y de una vez advirtió que ya la empezarán a ver más por ese lugar.

Melissa Mora se regresa a su pueblo

“No iba tan seguido, la verdad. Ahora ya regreso a vivir por allá. Así que amo San Ramón, tengo mi casa en San Ramón, tengo a mi familia en San Ramón. Me verán más seguido en San Ramón”, mencionó.

Curiosamente, otra de las preguntas que le hicieron es si es soltera y, ¿adivinen qué respondió? “Correcto”, así de simple. Ya nada de que está comprometida.

El empresario Alberto "Beto" Gómez ha sido la pareja de la cantante Melissa Mora desde hace más de dos años. (Jose Cordero)

Por lo visto la artista regresó a la soltería y parece que su relación con Alberto “Beto” Gómez llegó a su fin definitivamente, porque ya no piensa vivir más en Turrúcares de Alajuela, donde está el nidito de amor que tenía con él.

En junio, Melissa nos confirmó que había terminado con su pareja, pero que seguía viviendo en la misma casa de él. A las pocas semanas nos contó que ya se habían devuelto los peluches y que todo era amor entre ellos de nuevo.

Melissa Mora dio a conocer que ya no está comprometida sino soltera.

Por eso creemos que esta vez la ruptura sí va en serio, pues ya confirmó que se regresa a vivir a su casa propia en San Ramón.

Meli y Beto tenían más de dos años de tener una relación formal y en mayo del año pasado hasta se comprometieron, pero nunca llegaron a poner una fecha oficial para su boda.

Otra pregunta que le hicieron y que terminó de confirmar nuestras sospechas es que le consultaron si le gustaría tener más hijos.

“La verdad no está en mis planes tener más hijos, pero si Dios me da un esposo y ese esposo quiere tener hijos, pues yo no estoy operada, entonces de pronto pueda tener más hijos”, respondió a la interrogante.

Melissa Mora explicó cómo le gustan los hombres

Es decir, Meli está a la espera de un esposo, porque la pareja que tenía ya no va a ser.

Y para los que desean ser ese marido tengan en cuenta que a ella le gustan los hombres con los dientes bien cuidados y blanquitos y, que además, tengan barba, pues según confesó: “Las barbitas me encantan”.