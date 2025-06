Merre pasó de pintar edificios y de ser guarda a provocar risas en Tiktok

A José Daniel Tercero Montenegro, creador de contenido, nadie lo llama por su nombre, sino por Merre, como lo conocen desde niño. (redes/Instagram)

A José Daniel Tercero Montenegro, de 20 años, muy pocos los conocen por su nombre. Es más, si acaso su mamá lo llama por su nombre real.

Desde hace un año es conocido hasta fuera de nuestras fronteras como “Merre” o bien, como el de pelo blanco con negro que hace contenido en TikTok.

Este joven, vecino de Los Guido de Desamparados, es de los que vive de hacer reír a la gente en redes sociales, y le va tan bien que ha alcanzado varios sueños que antes veía como imposibles.

Conozca un poco más sobre “Merre”, quien junto con otros creadores de contenido es ahora la sensación en las redes.

- ¿Por qué Merre?

Cuando estaba pequeño, mis primos y mis amigos y mi mamá solo así me decían. Yo pronunciaba muy mal la r; de hecho, me decían merre porque arrastraba mucho la ere para decir todo. Digamos, decía ratón, pero lo decía muy mal, entonces me pusieron merre. Todo mundo me decía Merre, desde chiquillo; o sea, nunca me han dicho mi nombre, Daniel, la única que me dice Daniel es mi mamá.

- ¿A qué se dedicaba antes?

Trabajaba pintando. De hecho, yo pinté el Poder Judicial de Alajuela, la morgue, en Heredia, también. En esa empresa trabajaban para el gobierno. Y después de ahí estuve trabajando como guarda de seguridad. Y ya el año pasado, que fue que ya empecé a escalar más en las redes sociales, y ya estaba generando por publicidades, dejé de trabajar.

Merre dice estar viviendo su gran sueño de ser conocido por sus videos. (redes/Instagram)

- ¿Cómo fue que se inició como creador de contenido?

Empecé con muchas facetas. Primero, haciendo streams, que es, digamos, jugar un juego (Free Fire) en vivo, mientras tengo una cámara de frente y estoy hablando con los seguidores y así. No empecé haciendo videos directamente. Duré como un año haciendo eso.

No me resultó al inicio, entonces, ya fue después, como en 2023, a finales, por ahí de noviembre, empecé a hacer videos.

- ¿De qué trataban esos primeros videos?

Los primeros eran contando cosas que me pasaban. Por ejemplo, trabajaba en pintura, entonces me grababa trabajando, contando cosas que me pasaban en el bus, en la vida cotidiana y que coinciden con mucha gente. Por ejemplo, ¿a quién le ha pasado que se estaba lavando los dientes y le caía pasta en la camisa?, cosas así. Luego vi que muchos creadores hacían contenido de comedia, de humor, y me fui por ahí. A inicios del 2024 subí el primer video de humor.

Merre es uno de los creadores de contenido más seguido por los jóvenes

- ¿De qué trataba ese primer video que lo dio a conocer más?

Empecé a hacer cosas relacionadas con el colegio. De hecho, fue el mismo mes que comencé a hacer videos de humor. Hice un video relacionado con lo que tenía que estudiar para las convocatorias. Yo llegué a décimo del colegio, no era que tenía que presentar, pero muchos se vieron identificados; ese llegó a más de 300 mil reproducciones. Un amigo fue quien me ayudó a grabarlo; fuimos a un parque y nos pusimos a pensar sobre qué estaba hablando la gente y ese video lo vio todo el CTP José Albertazzi al que yo iba.

-¿Cómo se dio esa conexión con El Broki, Dymond, Pushoss y los otros?

Me contactaron para lo que era La Velada CR (evento de boxeo), que no se dio al final. Yo fui y los conocí, me dijeron que si quería pelear, entonces acepté, pero al final no hubo evento. Empezamos a grabar y colaborar, y hasta la fecha estamos grabando juntos.

Si alguno está haciendo algo mal en redes, se le recalca y todo bien. Porque al final de todo son consejos que se dan para avanzar y no quedarse ahí estancado. La verdad es que la conexión siempre ha sido muy buena.

Merre se dedica a hacer videos de comedia todos los días. (redes/Instagram)

- ¿Cada cuánto se reúnen para generar material?

Nosotros somos muy, pero muy intensos. Bueno, Dymond y yo, todos los días estamos reunidos grabando. Vamos a colegios, también a hacer giras, a hacer shows y grabamos todo el día.

¿Y qué ha significado este cambio en su vida?

Yo no era de salir mucho, pero gracias a esto de las redes sociales, alcancé salir del país, por ejemplo. Esto sí lo tomé muy en serio, ese era mi objetivo de llegar y salir a la calle y que me reconocieran.

Entonces se siente demasiado lindo al ver que alguien de mi edad me admira, me pide una foto o me topa y me reconoce y me saluda. Digamos, cuando voy a la calle, hasta los de los camiones, me saludan, me pitan y todo.

Merre se dedica a hacer videos de humor con otros creadores de contenido

- ¿Qué sueños ha podido cumplir gracias a las redes?

Logré pagar el viaje a México (mayo), no pude hacer mucho allá porque me enfermé. Pero sí, gracias a las redes, logré salir por primera vez del país, este año se vienen otros proyectos.

Antes tenía una computadora mala y ahorita me compré una más avanzada. Antes, para adquirir la computadora, tuve que vender el play y la bicicleta que tenía. También me logré comprar una moto y le hice un agregado a la casa, atrás en el patio, arreglé los cuartos, las camas.

Ahorita yo soy el pilar de la casa, el que le ayuda a mi mamá, yo vivo con ella y otra hermana, y todo gracias a los patrocinios.

