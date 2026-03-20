“Mi corazón estalla de alegría”: Daniel Montoya celebra triunfo de su mamá contra el cáncer

El humorista Daniel Montoya vivió este viernes uno de los momentos más felices de su vida, luego de que su mamá, doña Rosario Montoya, tocara de nuevo la campana de la victoria tras finalizar su tratamiento contra el cáncer de mama.

Con el corazón lleno de emoción, el participante de Mira quién baila compartió la noticia en redes sociales, donde no ocultó su alegría.

“Hoy es el día de la felicidad y mi corazón estalla de alegría. Gracias a Dios por la fuerza que nos da y a mi Chayota por demostrarnos que la actitud es todo en la vida”, escribió.

LEA MÁS: Vea el lindo gesto de Daniel Montoya tras la última quimioterapia que recibió su mamá

El humorista Daniel Montoya vivió un gran momento junto a su mamá

Durante su paso por el reality de baile de Teletica, Montoya ya había contado que su mamá enfrentaba esta dura enfermedad, por lo que este momento representa un gran triunfo familiar.

Incluso, el comediante se ausentó por unos minutos del programa El Manicomio de la risa, de radio Omega, para vivir este momento tan especial para él y su Chayota, como le dice de cariño.

LEA MÁS: Nuevos humoristas llegan a Omega en medio de una gran transformación que vivirá la radio

Doña Mariana Rosario Montoya tuvo su última quimioterapia en diciembre y este 20 de marzo volvió a tocar la campana al terminar completo su tratamiento. (redes/Instagram)

Sin duda, una noticia que lo llenó de esperanza y que hizo que el humorista trabajara este viernes con mucha más alegría.