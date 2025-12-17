Vea el lindo gesto de Daniel Montoya tras la última quimioterapia que recibió su mamá

El humorista costarricense Daniel Montoya vivió este martes uno de los momentos más emotivos de su vida al acompañar a su mamá, doña Mariana Rosario Montoya, a tocar la campanita que marca el final de su tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Daniel Montoya, humorista de Teletica, celebró a lo grande que su mamá ya terminó su quimioterapia. (Manuel Herrera)

El exparticipante de Mira quién baila no ocultó la felicidad que embargó a toda su familia al llegar juntos al hospital México para celebrar esta victoria tan esperada.

LEA MÁS: Lynda Díaz no se quedó callada y dijo sus verdades tras expulsión de Daniel Montoya de Mira quién baila

La mamá de Daniel Montoya celebró así su última quimioterapia

Doña Mariana, a quien Daniel llama de cariño la Chayota, culminó su última sesión rodeada de amor, abrazos y aplausos.

“Solo Dios sabe la alegría que siente mi corazón por ver a mi Chayota superar esta etapa. Seguimos de la mano de Dios y luchando. Gracias mamita por enseñarnos lo fuerte que eres y que la actitud puede contra todo”, escribió el humorista en sus redes sociales, donde también agradeció las oraciones que muchas personas elevaron por la salud de su madre.

Daniel Montoya adornó su carro por ser un día muy especial para su mamá. (redes/Instagram)

LEA MÁS: ¿Se enojó Daniel Montoya con Diego Bravo por decirle “llorón”?, Humorista fue tajante con el youtuber

Detalle especial

Fiel a su estilo alegre y cercano, el creador del personaje Guanelgue Esteban Matarrita decidió convertir el momento en una verdadera celebración.

Daniel adornó su carro con bombas de colores y colocó un gran letrero con el mensaje: “Celebra con nosotros. Hoy fue mi última quimio. Saluda. Festeja”, logrando sacar sonrisas a quienes se cruzaron en el camino.

Doña Mariana Rosario Montoya fue diagnosticada con cáncer de mama a inicios de año. (redes/Instagram)

De hecho, algunos conductores que lo reconocieron grabaron el momento donde iba con su madre en el carro.

LEA MÁS: Daniel Montoya deja Mira quién baila agradecido y con 14 kilos menos

Por su parte, doña Mariana se mostró profundamente agradecida con todo el personal del hospital México, destacando los cuidados, el cariño y los chineos que recibió durante su tratamiento.

Daniel Montoya adornó su carro para celebrar la última quimio de su mamá

El humorista del equipo de los Toros Teletica nos había contado que la noticia de la enfermedad de su mamá lo tenía muy bajoneado, pero que sin embargo, ella siempre se ha mantenido muy positiva.