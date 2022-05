“Mi hijo está en teletrabajo, pero no me gusta que pase tanto tiempo metido en la casa”

“Mi hijo tiene 28 años y con esto de la pandemia lo mandaron a teletrabajo, el problema es que a mí no me gusta que esté tanto tiempo metido en la casa. Él dice que se siente bien y hemos tenido muchas discusiones porque constantemente entro al cuarto a ver cómo está y qué está haciendo. Me gustaría que él saliera, se vistiera, se pusiera una corbata y se fuera para la oficina, como antes, también le he dicho que busque otro trabajo, pero no quiere”.

1. Su hijo es un adulto de casi 30 años, desarrolló un estilo de vida y tiene un trabajo que le agrada, pareciera que él está bien y la que parece tener un problema con esto es usted. Es oportuno que se dé cuenta de que él, como adulto, traza su camino y define su plan de carrera laboral, técnico y profesional de acuerdo a lo que considere que le agrada para la vida. Usted no puede estar en conflicto con esto, en lo descrito no se ve ningún factor de riesgo a la estabilidad emocional o a la salud mental o física de su hijo.

2. Comprendo que en su visión sería muy bonito que salga bien peinadito, con camisita blanca, el saco y la corbata, pero la perspectiva de su hijo es otra; tiene un trabajo, un plan de vida, hace teletrabajo y lo ha integrado como parte importante de su desarrollo personal, ¿cuál es la necesidad de establecer un conflicto por esto?, ¿por qué no puede respetar su estilo de vida?, ¿por qué tiene qué crear fricción donde podría haber respeto y admiración?

3. Sí es cierto que los padres podemos visualizar algo para nuestros hijos, pero llegará un momento en el que nos toca respetar el plan que ellos asuman desde la realización y la responsabilidad personal aunque esto difiera completamente de lo que nosotros, como padres, una vez imaginamos.

4. Creo que le corresponde a su hijo evaluar si cambia o no de trabajo, definir si se queda o se va, pero él no tiene por qué llenar sus expectativas. Le toca a usted respetar el proyecto de vida que él ha venido construyendo en su adultez.