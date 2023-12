Michael Bleak vive las fiestas navideñas entre un puro corre corre y, a veces, lágrimas

Michael Bleak trabaja seguido en las fiestas de fin de año, debido a que es una voz y un rostro infaltable en las transmisiones de toros de canal 7. (Cortesía)

Lejos de ser un tiempo para descansar, reflexionar y tomar un respiro para el nuevo año que se acerca, la época navideña de Michael Bleak es bastante movida y compleja.

El director de toros de canal 7 aceptó que la temporada de Navidad y fin de año la pasa en un puro corre corre y reconoció que, en medio de todo eso, a veces hay lágrimas.

Bleak trabaja en los Toros Teletica desde hace 14 años y, aunque es un apasionado de lo que hace, sí habló de lo duro que es en ocasiones, por los sacrificios familiares que implica.

Para el macho, de 40 años, el tiempo que se deja de compartir con sus seres queridos en fechas tan especiales, es la factura más cara que se paga al participar en esas transmisiones.

El experto taurino contó a La Teja que él se la tiene que jugar de lo lindo para poder visitar en Navidad a su familia en Turrialba, de donde es oriundo.

“Los 24 de diciembre voy a Turrialba a ver a mi familia, a darle un beso a mi abuela y a mi hermana que amo. Ellas saben que mi trabajo es esto y que pega con días complicados y sí, a veces uno va en el carro llorando solo, porque se acuerda de la familia, que no está con uno”, dijo Michael.

Esa experiencia la vivió él una vez que le tocó pasar el Año Nuevo manejando de regreso a su casa, después de finalizar una transmisión de toros del 31 de diciembre, a las 11 de la noche.

“Después vendrán momentos para abrazar a la familia y decirles lo mucho que uno los ama”, afirmó el galán con algo de resignación.

Dos amores

La Nochebuena es la celebración que Bleak podría compartir más tranquilo en familia; sin embargo, lo largo que viven ellos y los compromisos que tiene con canal 7 desde temprano del 25 de diciembre, muchas veces complican que esté en la cena de esa noche.

“He entregado regalos el 22 de diciembre y a veces el 2 de enero, pero ya todos entienden y saben porque, eso sí, estamos en comunicación constante”, contó.

El tema se le pone más complejo ya que, con todo y el golpe sentimental, los toros y las corridas son una gran pasión que tiene desde chiquillo, una herencia de su papá.

“Yo no sé qué es no estar en toros un fin de año, es que para mí no es una actividad, es una pasión, es una vida. El asunto es que en estas épocas se me juntan esos dos amores: la familia y mi pasión. Ahí es donde hay que sacrificar a alguna de las dos y trato de acomodarme para las dos, pero la familia es la más afectada, definitivamente”, reconoció.

Ese pesar, Bleak lo aliviana con la satisfacción de saber que las transmisiones de toros sí tienen reunidas a otras miles de familias costarricenses y eso, dice, le da el empujón al ánimo cuando está alicaído en tiempos de paz, amor y unión.

