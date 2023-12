Productor de canal 7 justifica salidas y llegadas en el elenco de Toros Teletica

Heberth Durán lleva varios años de laborar en canal 7 y es el productor de Toros Teletica. Facebook.

“La estructura es muy maleable, entonces se van haciendo ajustes. Lo que hacemos es amalgamar cada vez más el equipo, incorporar gente nueva, probar personajes nuevos, hay gente que tiene muchos años que no va a estar con nosotros y esto es algo que va mutando y cambiando”.

De esa manera justificó Heberth Durán, productor de Toros Teletica, las salidas y llegadas en el elenco que canal 7 fichó este año para sus transmisiones de las corridas de toros, que se llevarán a cabo en Palmares del 25 de diciembre al 3 de enero.

La Teja le consultó a Durán sobre la ausencia de figuras como Max Barberena y Susana Peña en el equipo de Toros Teletica de la temporada 2023-2024 y la incorporación de otras personalidades como María Fernanda León, el nuevo fichaje de la televisora del trencito.

Durán dejó claro que la transmisión de los toros ha ido experimentando cambios, que han obligado a hacer variaciones en los equipos, pero aclaró que aunque algunos rostros no estén este año, no significa que quedarán descartados para siempre.

Max confirmó a La Teja que él no participará por un tema comercial de su segmento; mientras que Susana había dicho que no fue convocada para los toros del 2023. Otro gran ausente será el comediante Rigoberto “Gallina” Alfaro, quien no fue convocado porque no se llegó a un acuerdo económico con él.

Ni Susana Peña ni Max Barberena estarán en los toros de canal 7 de este año.

“El show se ha ido convirtiendo en otra cosa y tenemos otros proyectos que van en paralelo, como el Verano Toreado, por ejemplo, donde podemos tener la participación de todo este elenco tan grande que tiene los toros (de canal 7). Ellos son parte de los toros, todos son caras de los toros, todos se formaron ahí en la pantalla de Toros Teletica y se les resiente y se les extraña, pero en la estructura siempre hay un cambio. Tienen que haber cambios y variables”, agregó Durán.

El productor dijo que Toros Teletica es una cosa y Verano Toreado es otra y aunque pertenecen a la misma estructura, la conformación de sus elencos es distinta, de ahí que a los no convocados se les enciende una luz de esperanza.

