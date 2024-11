Michael Rubí manda mensaje a Lynda Díaz tras salir de Mira quién baila

Michael Rubí y Lynda Díaz bailaron juntos en la décima gala de Mira quién baila (MQB).

Lynda Díaz aseguró en sus redes sociales que el bailarín Michael Rubí renunció a Mira quién baila por culpa de la bailarina Yessenia Reyes y el youtuber Diego Bravo y que por eso se tuvo que salir de la competencia de baile.

En su transmisión de Instagram, la expresentadora de 7 Estrellas aseguró que entre los dos dañaron a Rubí inventando, supuestamente, una conversación de él donde habla mal de Lynda y lo exponía como un agresor.

“Yo traté a Yessenia con respeto y nosotros no merecíamos esto. Sus problemas personales con Michael del pasado no tenía por qué sacarlos a la luz, no tenían por qué humillarlo, no tenían que hacer que se fuera y agobiarlo de la forma en que lo agobiaron para que él decidiera no bailar conmigo y dejarme fuera de la competencia, eso no se vale, eso es jugar sucio y la gente que juega sucio le va mal en la vida”, mencionó la exmodelo en su “en vivo”.

LEA MÁS: Esto hizo Yessenia Reyes tras la acusación de Lynda Díaz sobre su salida de MQB

Michael Rubí salió a aclarar rumores de que habló mal de Lynda Díaz

Ante estas declaraciones el bailarín decidió publicar un pequeño mensaje en su cuenta de Instagram antes de anunciar que se desconectará unos días para tratar de recuperarse de todo lo acontencido en estos últimos días.

“La verdad... Tarde o temprano sale a luz. El otro día les dije: ‘El que nada debe, nada teme y yo NO TEMO nada”, publicó.

Michael Rubí publicó este mensaje después de terminar el en vivo de Lynda Díaz.

Asimismo, le envió un mensaje a Lynda, con la que bailó en esta décima gala, y a su vez agradeció a quienes le han escrito mostrándole su apoyo.

“Lynda Díaz mujer valiente, gracias por verme con tus ojos y no escuchar lo que te quisieron hacer creer de mí”, le escribió etiquetándola.

LEA MÁS: Lynda Díaz le mandó claro mensaje a su exbailarín César Abarca y a Diego Bravo

Rubí inició la competencia de baile siendo pareja de la periodista Janeth García; sin embargo, salieron eliminados el pasado domingo 3 de noviembre.

La producción anunció que haría un cambio de pareja y volvió a incluir a Rubí como bailarín de Lynda, mientras que su pareja desde el inicio, César Abarca, lo dejaron por fuera para dicha gala.

Michael Rubí anunció que se alejaría de las redes sociales por unos días.

Todo eso generó un alboroto dentro de los participantes que afectó a Rubí y por eso decidió renunciar al formato la misma noche de este domingo.

Lynda salió nominada por segunda vez seguida esa misma noche y al quedarse sin ambos bailarines, porque a César le pidió que renunciara a ser su pareja, le tocó abandonar la competencia a dos semanas de la final.