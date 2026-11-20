El bailarín Michael Rubí ahora es la pareja de Karla Quesada en la tercera temporada de Mira quién baila 2026. (Teletica Formatos /Cortesía)

Michael Rubí regresó a la pista de Mira quién baila en un momento que, aunque no estaba en sus planes iniciales para esta tercera temporada, todo terminó acomodándose perfectamente.

El bailarín volvió al programa de Teletica para acompañar a Karla Quesada, luego de que Javier Acuña abandonara la competencia debido a una lesión que requiere una operación.

Rubí, quien fue campeón de la segunda temporada junto a Mariana Uriarte, no había sido convocado para esta edición porque estaba de gira junto a Gloria Trevi.

En entrevista con La Teja, Michael habló sobre cómo ha sido trabajar con Karla, sus expectativas de cara a la final y hasta lo que le ha costado físicamente retomar el intenso ritmo de ensayos.

—¿Cómo se ha sentido en esta primera semana de regreso y trabajando con Karla Quesada?

La verdad es que esta semana me ha ido superbién. Obviamente, no es lo mismo empezar con una pareja desde el principio y agarrarla de cero, que empezar con Karlita, que Javi ya me la dejó completamente entrenada. Entonces, obviamente, es muchísimo más sencillo.

Estamos ensayando nuestras cuatro horas diarias. Ya esta semana ella se aprendió sus dos coreografías y lo que resta de la semana es para pulirlas, para que le salgan mejor.

He tratado, más o menos, de estudiar un poquito las cosas que le dijeron los jueces el fin de semana, para basarme en eso y trabajar en lo que siento que ella tiene que mejorar esta semana.

Mi intención es poder impulsarla y apoyarla todo lo posible para ver si logra llegar a la final para que sea la única mujer que se meta ahí.

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Michael Rubí junto a Gloria Trevi en su concierto de octubre en Parque Viva. (Fátima Jiménez /Fátima Jiménez)

— ¿Cómo se dio la posibilidad de regresar al programa? ¿Qué pasó con la gira de Gloria Trevi?

Justamente ahorita estoy en un ‘breakcito’ de vacaciones. Decidí no aceptar la siguiente gira de Gloria (últimos conciertos en México) para tomarme un descanso porque estaba muy cansado, muy, muy agotado físicamente. Entonces quería pasar fin de año aquí en Costa Rica, las fechas importantes, cerca de mi mami, con mi novio, mi familia y así.

Lo que solicité fueron unas vacaciones porque ya tenía tres años con ella. Entonces ya me tocaban unas vacaciones y justamente las pedí para usarlas en estos meses, aprovechando que cerrábamos una gira aquí en Costa Rica y ahorita se retoma la siguiente el próximo año.

—¿Cómo tomó la salida de Javier Acuña?

Obviamente supertriste por Javi, porque no me imagino lo duro que puede ser haber hecho una temporada con una compañera y haberle dado todo el conocimiento y toda la buena vibra que tiene Javi, y ahora que una complicación como esta no le permita continuar.

Pero también le admiro mucho porque tomó una decisión muy sabia. Yo seguro, que soy tan cabezón, hubiera terminado la temporada con todo y lesión.

Pero creo que eso también me enseña mucho: que uno como bailarín tiene que aprender a escuchar su cuerpo y entender que hay momentos en donde uno pone y Dios dispone.

-¿Qué opina de Karla?

Pienso que es una muchacha que se ha esforzado mucho en los programas como para que, por una situación así, que se sale tanto de las manos de uno, ella no pudiera continuar.

He tenido la oportunidad de conocerla un poco más a nivel personal. Me parece que es una muchacha muy trabajadora, ha vivido muchas cosas muy difíciles en su vida. Me identifico mucho con ella y con un poco de su historia.

Tengo muchas ganas de apoyarla y de hacer que se vea, de meter esa magia que yo sé meter, que es hacerla ver como si todo estuviera saliendo bien.

Michael Rubí confesó que está muy feliz de regresar a la pista de baile y que luchará por llevar a Karla Quesada a la final. (Teletica Formatos /Cortesía)

—¿Cómo ve la competencia de esta temporada? Hay participantes que tienen bastante nivel y la lucha por la final está fuerte.

La verdad es que yo he visto que todo el mundo se está matando muchísimo para llegar a esa final. Así que las cuatro parejas que lleguen definitivamente serán merecedoras, porque ¡qué matadas se han estado dando! Es que sí está dura la competencia.

Antuán (Fallas) es muy bueno, JP (Olivato) es muy bueno, Tapón (Christian Gómez) es muy bueno. Papi Pazz (Mauricio Artavia) también, una sorpresa para mí. La sorpresa de la temporada ha sido Papi Pazz, porque se ha puesto la camiseta como un chiquillo de 15 años. Y Karlita, que también le echa demasiadas ganas.

Voy a tratar de hacer todo lo que está dentro de mi conocimiento y mi experiencia para aportarle a Karla y que tenga el nivel necesario para llegar a la final.

No te puedo decir si llegará o no. Yo tengo la fe de que sí, porque hablé con ella y sé que lo que a ella le da mucha ilusión es poder llegar a la final. Ya el resultado, pues lo que pase irá a pasar, pero la ilusión es llegar a la final. Si hay nominación se defiende hasta llegar a esa final, porque tú sabes que a mí me encanta llegar a las finales.

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—¿Qué les dice a las personas que celebran su regreso?

A todas esas personas lindísimas que han puesto comentarios en las redes diciendo: ‘qué bonito verme de regreso’, ‘hacía falta’, ‘gracias’, de verdad les digo que siento lindísimo saber que una de las emociones más bonitas que uno, como ser humano, tiene es que le extrañen y le recuerden.

Sentirme así, tan apoyado, que la gente nota la diferencia cuando yo no estoy en el proyecto, me hace sentir muy feliz, muy agradecido y, sobre todo, orgulloso de que el trabajo tan arduo que he hecho durante los últimos años ha dado sus frutos.

Y el fruto de todo esto es el cariño y el apoyo de tanta gente hacia mi trabajo, hacia un sueño que nunca pensé ni siquiera que fuera posible.

Así que a usted, señora que está leyendo esta nota, muchas gracias por ese cariño tan bonito. A usted, muchacha joven, jovencita, quienquiera que me haya escrito un mensaje, gracias de verdad por sacar el tiempo para recordarme, para recordar mi trabajo y para apoyar todo lo que siempre emprendo. Muchísimas gracias.

Bailarín costarricense Michael Rubí confesó que quería pasar estas últimas semanas del año junto a su mamá. (redes/Instagram)

—¿Cómo se ha sentido físicamente con este regreso a los ensayos diarios?

Amiga, la verdad es que estoy hecho mier... Me duele todo el cuerpo porque es como que ellos vienen de todo ese ritmo ya de meses y yo estoy entrando ahora a este ritmo. Pero listo para bailar siempre estoy, y a mí me encanta. Entonces, aquí echándole la mejor carita, aunque hasta la carita me duele. Pero muy contento, de verdad que sí.