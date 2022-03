Michelle Rodríguez actriz de Rápidos y Furiosos ha estado en la cárcel y en la alfombra roja

La actriz Michelle Rodríguez es, fuera de los escenarios, tan fuerte, valiente y determinada como Letty Ortiz, el personaje que interpreta en la famosa saga de “Rápidos y Furiosos”.

Como en febrero de este año se confirmó que el 19 de mayo del 2023 se estrenará la décima cinta de los veloces chuzos, quisimos conocer un poco más de una de las protagonistas de la famosa franquicia.

Rodríguez, según una nota que publicó El País, de España, le torció el brazo a los guionistas de la exitosa saga para que su personaje no fuera nada más la guapa novia de Dominic Toretto, personaje principal de “Rápidos y Furiosos”, interpretado por Vin Diesel.

“Ya sé que a ustedes les gusta Hollywood y todo eso, pero si quieren ser realistas (sobre cómo funcionan las cosas en la calle), esto va así. No pienso portarme como una puta delante de millones de personas, así que me van a perder si no cambian las cosas”, fue el ultimátum que les dio la actriz a los productores de la cinta, hace apenas unos meses, según publicó un medio de comunicación estadounidense llamado EW.

Michelle dice que, incluso, recuerda haber hecho un alboroto para que hicieran una escena en la que Letty se metía en una pelea.

“Me parecía que una no se sienta por ahí sin ensuciarse las manos dejando a los hombres hacer el trabajo sucio”, añadió.

Jordana Brewster, compañera de reparto de Michelle, dice que ha sido testigo de las luchas que ha dado para que le den el valor que merece su personaje.

“Cuando Michelle leyó su parte dijo algo así como: ‘no, yo no voy a interpretar eso’. Y después lo cambió completamente. Pasó de ser la novia trofeo a un personaje con muchísimas capas”, dice Brewster.

De barrio

La estadounidense, de sangre latina, es una de las protagonistas de las famosas cintas de chuzos.

Rodríguez es una latina de sangre, nacida en San Antonio (Texas), pero criada entre República Dominicana, Puerto Rico y un barrio humilde y conflictivo de Nueva Jersey.

Es la chica dura por excelencia de Hollywood y puede presumir de haber participado en películas del calibre de “Rápidos y Furiosos” y “Avatar” (la cinta más taquillera de la historia del cine), así como en la serie “Perdidos”, sin tener que pasar por las exigencias sexistas de la industria.

“Tengo un sentido muy fuerte de mí misma y hay ciertas líneas que no voy a cruzar. Soy muy quisquillosa con los papeles que elijo. No puedo ser solo la novia. No voy a ser la chica que se empodera solo porque ha sido violada. No puedo ser la chica que se empodera y luego muere. Siempre supe que iba a tener que crear mi propio arquetipo”, confesó la actriz al periódico The Guardian, en el 2015.

Inicios

Michelle Rodríguez estuvo vacacionando en Tiquicia en mayo del 2021.

En la primera audición de su vida, Michelle le ganó el puesto a 350 candidatas para dejarse el papel de una joven boxeadora en la cinta “Girlfight”, que la hizo ganarse un puesto en la industria y hasta la compararon con Marlon Brando.

El segundo papel que consiguió fue en “Rápidos y Furiosos”, con el que brincó al estrellato, fama que le costó manejar y que no es tan fácil como cuando conduce chuzos en las cintas a mil por hora.

Se sumergió en el mundo de las fiestas y el alcohol y terminó hasta en la cárcel por periodos cortos entre el 2003 y el 2008.

A ella la condenaron por manejar tapis, por violación de la libertad condicional y por darse a la fuga después de chocar un carro estando tomada.

Sin embargo, ese impulsivo comportamiento no floreció desde que se hizo famosa, sino que lo traía desde pequeña, pues cuando estaba joven fue expulsada de cinco colegios y también fue denunciada por agredir a una compañera.

A sus 42 años, es quitada para las entrevistas y les huye a las revistas de moda.

Los medios de comunicación han especulado durante décadas sobre su bisexualidad, luego de que, aparentemente, tuviera una relación con Vin Diesel y Cara Delevingne.

“Si hubiera querido que la gente supiera lo que hago con mi vagina, hubiera publicado una cinta porno hace mucho tiempo”, dijo sin tapujos en el 2006.

Su fortuna, valorada en cerca de 25 millones de euros (más de ¢17 mil millones), no ha cambiado en nada el carácter de una de las más rebeldes actrices del cine.