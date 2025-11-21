Mientras México celebra, exnovio de Miss Universo 2025 también se vuelve tendencia… ¿por qué?

La mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

El triunfo mundial de Fátima Bosch, la oriunda de Tabasco que le devolvió a México la corona de Miss Universo 2025, no solo puso a su país entre las principales tendencias del planeta, también revivió un chisme que muchos daban por enterrado desde el 2023.

Resulta que, apenas la modelo se coronó en Tailandia, las redes desempolvaron su antigua relación con el futbolista Kevin Álvarez, jugador del América, quien de un día para otro también terminó convertido en tendencia gracias a su viejo romance con la ahora mujer más hermosa del mundo.

Aunque su noviazgo duró poco, en aquella época la mexicana se veía más que flechada por el futbolista.

Los rumores empezaron a finales del 2023, cuando los vieron juntos en reuniones privadas y salidas discretas en Ciudad de México. Los dos juraban que eran solo amigos, pero las fotos filtradas y las miraditas cómplices terminaron confirmando lo que ya era un secreto a voces.

Terminaron rápido

Al final, la relación no sobrevivió las agendas cargadas: él entrenando, viajando y cumpliendo compromisos del club; ella modelando, estudiando y metida de lleno en su carrera. Pero la confirmación oficial no llegó hasta una transmisión en Twitch, en la que Kevin soltó que ya no estaban juntos mientras compartía cámara con Miguel Layún e Igor Lichnovsky.

De hecho, Lichnovsky metió la cucharada diciendo que Fátima era “niña bien”, comentario que hasta provocó un silencio incómodo en vivo.

Y es que, según los rumores, el futbolista la habría terminado porque a ella no la dejaban salir todos los fines de semana de fiesta.

Desde ahí, cada uno siguió su camino y nunca revelaron la verdadera razón de la ruptura.

Ahora, con Fátima convertida en la cuarta mexicana en ganar el Miss Universo, su nombre volvió al top mundial. Y no solo por la corona, sino también por el poderoso discurso que dio justo antes de ser elegida.

“Quisiera que todas las mujeres sepan que son suficientes, que hay belleza en sus almas y que no tengan miedo de ser ellas mismas”, dijo con voz firme. También aseguró que su deseo es “llevar amor a los lugares donde no lo hay”.

La noche terminó siendo histórica para México, y a su vez polémica, pero de paso, revivió un romance que parecía más que olvidado.