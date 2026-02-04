Miguel Bosé anuncia concierto en Costa Rica: conozca cuándo, dónde y los precios de las entradas

Miguel Bosé regresará a Costa Rica en el 2026 con un nuevo concierto que, sin duda, pondrá a vibrar a toda la fanaticada del artista español.

Este miércoles se anunció que el intérprete de “Amante bandido” se presentará en nuestro país el sábado 25 de abril, a las 7 de la noche, en Parque Viva, uno de los recintos más importantes para espectáculos masivos en el país.

Miguel Bosé regresará a Costa Rica este 2026. Fotografía: Cortesía Content Lab. (Cortesía/La Nación)

LEA MÁS: Miguel Bosé se sincera sobre su exnovia costarricense: “Rompimos queriéndonos mucho”

Bosé vuelve con su gira “Importante Tour”

El artista vuelve a los escenarios costarricenses como parte de su gira internacional “Importante Tour”, la cual ya recorrió España y México y continuará por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

El tour marca un regreso muy esperado por sus seguidores, quienes han acompañado la carrera del cantante durante décadas y que ahora podrán disfrutar de un espectáculo renovado, con una propuesta artística muy cuidada.

“Costa Rica debía formar parte de esta gira”

El productor del concierto y representante de Magflow, empresa encargada del show, Sam Zahedi, destacó la importancia de incluir a Costa Rica dentro del recorrido internacional.

“Miguel Bosé es un artista icónico y fundamental dentro de la música en español. Esta gira fue concebida con un alto nivel de cuidado artístico y técnico, y Costa Rica debía formar parte de ella. Estamos trabajando en cuidar cada detalle para garantizar un evento a la altura”, afirmó Zahedi.

LEA MÁS: El cantante Miguel Bosé pasa por una complicada situación de salud

Un espectáculo centrado en la música y la interpretación

En un comunicado de prensa de la agencia Content Lab, el productor explicó que “Importante Tour” propone un espectáculo en el que el eje principal es la música y la interpretación de Bosé.

La puesta en escena, según detallaron, está diseñada para reforzar el relato visual del concierto, sin quitarle protagonismo al repertorio que ha convertido al español en una de las figuras más influyentes de la música en nuestro idioma.

Fechas de preventa y venta general

Las entradas para el esperado concierto saldrán a la venta el 9 de febrero, en una preventa exclusiva para tarjetahabientes del Banco Davivienda Costa Rica, la cual se extenderá hasta el 13 de febrero.

El público general podrá adquirir los boletos a partir del 14 de febrero.

Los boletos tendrán precios que van desde los ₡38.700 hasta los ₡83.000, dependiendo de la localidad.

Las entradas se venderán exclusivamente por medio de publitickets.com.

LEA MÁS: Miguel Bosé dio detalles sobre cómo fue el robo en su casa y la extraña petición que le hizo un ladrón