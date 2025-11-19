Miguel Bosé se sincera sobre su exnovia costarricense: “Rompimos queriéndonos mucho”

El reconocido cantante español, Miguel Bosé, se sinceró este martes sobre la relación sentimental que mantuvo por un tiempo con la actriz costarricense Giannina Facio.

Bosé hizo en Instagram una curiosa publicación en la que habló sobre ese romance, que tildó como “tórrido”; es decir, muy ardiente.

Miguel Bosé es uno de los cantantes españoles más conocidos en el mundo. (Instagram/Instagram)

“Érase una vez, una de tres o cuatro años atrás, que hubo una novia costarricense con la que tuve una relación tórrida. En muchos aspectos se supo hacer inolvidable. Rompimos queriéndonos mucho, pero por esas cosas de la vida, nos fuimos alejando”, dijo el intérprete de “Amante bandido”.

El artista acompañó su largo mensaje con una sugerente foto en la que aparece con su trasero al aire.

“Cuando arranqué las escrituras de este álbum, ella seguía viva en mi memoria. Lo estuvo durante mucho tiempo, muchísimo, de hecho, aún lo está. A ella dediqué esta canción (Nena). El texto viene a ser una descripción de lo que vivimos, de cómo la veía y de nuestra relación. Después de ella, todas las mujeres que fueron entrando en mi vida, incluso las más maravillosas, las más bellas, las más brillantes, fueron medidas por una vara que dejó el listón muy alto. Siento decirlo a estas alturas, pero llegan tiempos de confesión”, agregó.

Miguel Bosé publicó su mensaje con esta sugerente foto. (Instagram/Instagram)

Pero Miguel Bosé fue más allá. “Su dulzura, su voz, su piel… y ese modo de andar, de caminar… esas piernas perfectas, una en el mar Caribe, la otra en el océano Pacífico, que remontaban hasta juntarse en el cielo, mi cielo, mi paraíso. Tenía paso cadenciado, acompasado, a ritmo de chachachá. Recuerdo esas faldas de alturas vertiginosas que se resolvían en una cintura que podía apretar entre mis dos manos. ¡Oh, Dios… cuánto adoraba levantarla en vilo y hacerla girar contra el azul infinito! Ella reía y reía, mientras se iba deslizando a tierra, para terminar atándonos en abrazos de infinitos besos”, finalizó.

Según el medio La Vanguardia, Miguel Bosé y la tica anduvieron juntos en los años 80, luego de que Giannina le pusiera punto final a su relación con el también cantante español Julio Iglesias.

