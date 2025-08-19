¡Miguel Bosé anuncia concierto en Costa Rica!

Miguel Bosé anunció su regreso a Costa Rica.

El reconocido cantante español Miguel Bosé anunció que regresará a Costa Rica para ofrecer un gran concierto como parte de su próxima gira por Latinoamérica.

La noticia fue confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió las fechas iniciales de su Tour Importante 2026.

“Os dejo las primeras fechas confirmadas de la gira Tour Importante por Latinoamérica 2026. Próximamente anunciaremos más fechas”, escribió el cantante.

Bosé iniciará su recorrido en Chile, luego visitará Perú, Ecuador y se presentará en Costa Rica el 25 de abril.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre el lugar del evento ni el precio de las entradas, pero se espera que la información sea publicada próximamente.