Milena “la Trailera” estuvo cerca de conseguir algo que ninguna otra mujer ha logrado

Milena “la Trailera” nos compartió su felicidad. (Captura Instagram)

Milena González, mejor conocida como Milena “la Trailera”, anda con una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que la conocida conductora del chunchón verde, participó en la edición 2024 de Reto de Pesados, (piques de cuarto de milla) la cual se llevó a cabo en el Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, el pasado domingo 3 de marzo.

En una entrevista con La Teja, la curvilínea nos contó que no tenía planes de asistir a este evento de “piques”, pero que algunas marcas con las cuales ella bretea la impulsaron.

Esta actividad contó con la participación de los mejores cabezales del país, y estaba dividida en cuatro categorías: los 19 segundos, 17 segundos, 15 segundos y la libre.

Lo que más le gustó a Mile fue que con su participación ella se llevó el segundo lugar de la categoría de los 19 segundos.

“Lo más difícil fue a lo último porque me tocó pelear el primer lugar, pero perdí por dos milésimas”, expresó la guapa.

Y aunque no ganó, esta experiencia dejó muy contenta a la conocida trailera y creadora de contenido, ya que quedará guardada en su memoria.

“Estas actividades son muy lindas porque uno disfruta. Al final ,el primer lugar se lo llevó un conocido al que le tenemos mucho aprecio, entonces es un vacilón porque uno comparte esa misma pasión por los motores”, detalló.

Eso sí, el segundo lugar que se llevó Mile representa mucho para ella, ya que era la única mujer en todo el montón de categorías que había.

“El trofeo y los premios que me dieron, representan mucho porque detrás de cada victoria hay sacrificios y mucho esfuerzo, y la verdad es que me siento muy orgullosa de ser la única mujer entre tantos hombres”, mencionó.

González nos contó que su lindo camioncito verde no está modificado como otros, solo tiene un turbo un poco más grandecito que el que ya andaba anteriormente.

“Antes de salir para la provincia de los mangos, alisté el camión, me fijé que mecánicamente estuviera bien en cuanto al tema de la caja y el dash, pero cuando salí de Guápiles (lugar donde vive) tuve unas complicaciones”, expresó.

Y es que Mile, el sábado 2 de marzo, iba con toda la actitud y bien preparada, para el Parque Viva, a practicar para los piques del domingo, pero se le trabó un rol y se le quebró una varilla del semerendo chunchón verde, por lo que se atrasó horas y no pudo llegar.

Milena González va a ir a competir a México. Cortesía

“Me perdí las prácticas del sábado, aún así no me detuve y el domingo madrugué, me alisté y llegué bien temprano para hacer las pruebas del tiempo y para calentar el camión, ya que es superimportante”, comentó.

González para esta actividad se fue bien acompañada por su familia, quienes le apoyaron en todo momento.

Milena González se llevó el segundo lugar de la categoría de 19 segundos. Cortesía

“Gracias al apoyo incondicional que me dio mi familia, obtuve el segundo lugar, mi esposo y mis hijos, son mis mayores fans y la verdad estaban muy orgullosos por el logró”, añadió.

Esta no es la primera vez que Milena La Trailera participa en competencias, anteriormente estuvo en una de Guatemala, llamada Piques de Cabezales y este próximo 5 de mayo irá a competir a México.

La macha, el año pasado se llevó el tercer lugar en esta misma categoría y el hecho de ir escalando año tras año, la motiva mucho para llegar por ese primer lugar.

No hay duda de que estas actividades son muy perseguidas y esperadas por los amantes de los motores, porque les encanta ver esos maquinones debatiendo en la pista.