Mimi Ortiz recordó lo que pasó entre ella y el bailarín Michael Rubí hace años

La modelo y presentadora Mimi Ortiz recordó esta semana una experiencia que la acompañó durante años y que, finalmente, pudo hacer realidad gracias a su participación en Mira quién baila en el 2024.

La conductora de Sábado feliz compartió varias fotos de una presentación que realizó en el programa de canal 7 junto al bailarín Michael Rubí, una actuación que tuvo un significado muy especial para ella por una promesa que ambos se hicieron tiempo atrás.

Mimi Ortiz (Instagram/Instagram)

La presentación ocurrió cuando el bailarín Yenier Jiménez, pareja oficial de Mimi en la competencia de Teletica, tuvo que ausentarse de una gala debido a un compromiso en España.

Ante esa situación, canal 7 decidió emparejar a Ortiz con Rubí y la pareja protagonizó un explosivo número de reguetón cargado de energía, movimientos intensos y mucha química en el escenario.

LEA MÁS: Mimi Ortiz habla de una de las épocas que más sufrió en su vida

Sin embargo, detrás de esa presentación existía una historia que pocos conocían.

“Hace años trabajé con Michael en un programa de televisión, pasábamos bailando y gozando, y un día dijimos: ‘¡Qué chiva que algún día nos toque bailar juntos!’”, contó Mimi sin entrar en mayores detalles.

Mimi Ortiz (Instagram/Instagram)

La presentadora explicó que aquella gala tuvo un valor especial porque representó el cumplimiento de ese deseo que ambos habían expresado años atrás y aprovechó para destacar las cualidades artísticas de Michael.

Mimi Ortiz (Instagram/Instagram)

“La fuerza de Mike en el escenario es inigualable; cuando bailas con Michael, VUELAS literal. Disfruté mucho esta coreografía y puesta en escena. Fue inevitable no viajar en el tiempo y recordar los tiempos de cole”, afirmó la pareja del bailarín español Toni Costa.

Mimi Ortiz (Instagram/Instagram)

Actualmente, Rubí es considerado uno de los bailarines costarricenses con mayor proyección internacional, pues es parte del elenco artístico de la cantante mexicana Gloria Trevi.