Sí es un poco incómodo, pero es muy rápido, esos segundos se hacen eternos. No es mucho, lo único que el doctor evalúa y lo importante del dedazo es porque es la única forma de palpar la próstata a ver si está inflamada o si tiene alguna secreción, que todo eso se siente a la hora de tocarlo, por eso es que no hay forma de darse cuenta si no es esa, cuando yo entendí que es la única manera, yo cedí. Entonces yo creo que ya son mitos, hay que dar el ejemplo de responsabilidad, nada gana uno diciendo que lucha y trabaja por la familia si no se cuida.