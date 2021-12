Miss India Harnaaz Sandhu es la nueva Miss Universo 2021

Miss India, Harnaaz Sandhu, de 21 años, fue la gran ganadora de la corona de Miss Universo 2021. AFP Miss India, Harnaaz Sandhu, de 21 años, fue la gran ganadora de la corona de Miss Universo 2021. AFP (MENAHEM KAHANA/AFP)

La tica Valeria Rees tuvo una participación discreta en el concurso de Miss Universo 2021, ya que ni siquiera consiguió clasificar entre las 16 semifinalistas.

La candidata de miss India, Harnaaz Sandhu, de 21 años, es la nueva representante de la belleza mundial tras superar a miss Paraguay, Nadia Ferreira, quien quedó como primera finalista.

El certamen se realizó este domingo desde la ciudad de Eilat, Israel, donde la mexicana Andrea Meza coronó a su sucesora en medio de los aplausos del público.

Antes de iniciar el certamen, la miss Costa Rica 2021 emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram y dijo que estaba con muchos sentimientos encontrados y que pasara lo que pasara se sentía feliz por todo lo que hecho hasta ese momento.

Valeria Rees por lo visto no logró impresionar al jurado el viernes anterior en la preliminar. Archivo

“Estoy sumamente emocionada, demasiado agradecida con la vida y, pues es lo único que puedo decir, porque probablemente no esté tan conectada de ahora en adelante, es que pase lo que pase yo ya me siento sumamente contenta, estoy sumamente feliz, estoy demasiado emocionada y ya la parte más difícil pasó (preliminar). En serio, pase lo que pase yo me siento totalmente satisfecha con todo, esta es una competencia superdifícil, con chicas espectaculares”, mencionó.

La costarricense casi ni se vio en la transmisión solo cuando se anunció a la ganadora del traje típico la mostraron durante unos segundos.

El certamen se realizó este año por primera vez desde Israel. AFP (MENAHEM KAHANA/AFP)

Algunos expertos en certámenes de belleza tenían a Valeria entre las favoritas, pero no fue más que un pequeño alegrón de burro.

El año pasado Ivonne Cerdas sí logró clasificar entre las 10 finalistas, pero hasta ahí llegó su participación. Hasta la fecha ninguna tica ha logrado pasar al top 5.

De más a menos

Las candidatas de Francia, Colombia, Singapur, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Vietnam, Aruba, Paraguay, Filipinas, Venezuela y Sudáfrica fueron las primeras favoritas del jurado. Comúnmente, este top queda definido desde la preliminar que se realizó el viernes anterior.

Conforme avanzó el concurso, luego de desfilar en traje de baño, quedaron por fuera Singapur, Panamá, Gran Bretaña, Vietnam y Venezuela.

Elle Smith, representante de Estados Unidos, sorprendió bastante porque hace tan solo unas semanas la eligieron en su país y pasó al top 10. AFP (MENAHEM KAHANA/AFP)

Luego a las diez finalistas les tocó salir a desfilar en traje de noche, mientras la cantante rapera israelí Noa Kirel interpretó una de sus canciones.

A India, Sudáfrica, Paraguay, Colombia y Filipinas les tocó pasar a la siguiente ronda, que fue la de preguntas, y que terminó de definir a las tres mujeres más bellas del grupo.

Finalmente, fue entre Sudáfrica, India y Paraguay que se escogió a la gran ganadora de la noche, luego que les preguntaran a las tres ¿qué consejo les darían a las mujeres jóvenes sobre cómo manejar las presiones de hoy en día?

Ellas fueron las tres finalistas del Miss Universo 2021. Captura de video

La 70º edición de este concurso anual se celebró por primera vez en Israel, en medio de la pandemia por causa del coronavirus y especialmente, con la emergencia de la variante ómicron.

También en medio de protestas de organizaciones palestinas, quienes llamaron a las candidatas a no participar en el evento.

La mexicana Andrea Meza se despidió de su reinado y anunció que fue fichada como presentadora de Telemundo. Captura de video La mexicana Andrea Meza se despidió de su reinado y anunció que fue fichada como presentadora de Telemundo. Captura de video

Este fue el sexto año consecutivo en el que Steve Harvey es elegido como el conductor del magno evento.

Esta vez Teletica no transmitió el concurso y solo se pudo ver por la página web de Telemundo.

La representante paraguaya Nadia Ferreira destacó desde el primer momento del concurso. AFP (MENAHEM KAHANA/AFP)

