Modelo Ángeles Morales muestra resultados de su alcoholemia y revela qué pasó con su noviazgo tras el accidente

La modelo Ángeles Morales decidió ponerle fin a los rumores que se desataron tras el accidente de tránsito que sufrió hace una semana en la rotonda Juan Pablo II, en San José, y demostrar que no manejaba bajo los efectos del alcohol.

Ella compartió con La Teja los resultados de las pruebas de alcoholemia y los exámenes toxicológicos que se le practicaron el día del incidente, tanto por parte de la Policía de Tránsito como en el hospital, los cuales dieron negativo.

Ángeles Morales es modelo talla plus y exparticipante de Miss Universe Costa Rica 2024. (redes/Instagram)

“Aquí están los exámenes toxicológicos donde sale negativo. Sigo bien, gracias a Dios, con mucho dolor, pero un día a la vez”, comentó desde el hospital del Trauma, en La Uruca, donde continúa internada.

La atacaron duro

Ángeles aseguró que decidió mostrar las pruebas públicamente porque se cansó de ser señalada y juzgada por personas que, sin conocerla, la atacaron duramente en redes sociales.

“Es muy fácil hablar y juzgar a las personas. Todos tenemos cola que nos pisen, somos seres humanos imperfectos, llenos de errores. Detrás de un teclado son capaces de escribir todo el veneno que llevan en el corazón, porque son personas tan vacías que se satisfacen hablando y dejando en mal a los demás”, dijo.

La modelo Ángeles Morales nos mostró su prueba de alcoholemia que confirma que no iba bajo los efectos del licor. (redes/Instagram)

La modelo contó que incluso le envió sus resultados a una página que la había criticado con dureza, y la respuesta que recibió la dejó sorprendida.

“El otro día le envié mis exámenes a una página que me criticó durísimamente y la respuesta fue: ‘Perdón por la hora y las circunstancias”.

Estos son los exámanes del hospital de Ángeles Morales donde dice que no tenía alcohol en su sangre. (redes/Instagram)

Nada de infidelidad

Además, aprovechó para aclarar otra de las versiones falsas que circularon sobre su vida privada, asegurando que no solo fue víctima de juicios injustos, sino que estos chismes también afectaron su vida amorosa, pues al momento del accidente iba con amigo.

“No iba bajo estado de alcohol; no le estaba siendo infiel a mi novio, él es un hombre al que jamás le faltaría. Es un hombre por el que oré por muchos años. Independientemente de tener pareja, uno tiene su espacio. Cada quien juzga por su condición. Estoy tranquila de que nada de lo que dijeron es cierto”, señaló.

Ángeles Morales tenía una relación con Freddy Pacheco, como lo había publicado en sus redes sociales hace unos meses. (redes/Instagram)

La modelo reconoció que los comentarios malintencionados terminaron afectando su relación sentimental (con Freddy Pacheco), pero a pesar del dolor que eso le ha provocado, se mantiene serena y confiada en que el tiempo pondrá todo en su lugar.

“Gracias a esos chismes sin fundamento, mi relación llegó a su final, pero aquí seguiremos un día a la vez y sabiendo que el tiempo todo lo cura y para las verdades, el tiempo. A él lo amo y lo amaré eternamente por la calidad de ser humano y la manera de ser conmigo”, expresó con tristeza.

Choque en proceso judicial

Morales se mostró agradecida con las personas que sí le han escrito mensajes de cariño y apoyo, y asegura que su recuperación va avanzando poco a poco, tanto física como emocionalmente.

En cuanto al vehículo contra el que chocó, Ángeles indicó que el tema aún no ha sido resuelto legalmente, ya que sus abogados están manejando el proceso para llegar a un acuerdo con la otra parte involucrada.

“Eso está en un proceso legal con abogados”, explicó.

Ángeles Morales, modelo talla plus, quien tuvo el accidente por el Juan Pablo II, fue operada de su pierna izquierda a inicios de semana. (Cortesía /Cortesía)

El accidente de Ángeles ocurrió la semana pasada cuando el vehículo que conducía impactó contra una estructura en la rotonda Juan Pablo II. Ella fue trasladada a un centro médico, donde se le practicaron las pruebas de rigor, hoy mostradas públicamente para limpiar su nombre.

Además, debieron operarla del fémur izquierdo, razón por la cual sigue internada.