Modelo Daniela Simpson presumió las dos grandes razones por las que está tan feliz

La modelo y creadora de contenido Daniela Simpson volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar los resultados de la cirugía de aumento de seno a la que se sometió hace varios meses.

La también influencer compartió en sus redes sociales una sensual sesión de fotografías en la que dejó ver cómo luce actualmente tras el procedimiento estético, imágenes que rápidamente generaron muchas reacciones entre sus seguidores.

Daniela Simpson (Instagram/Instagram)

Además de mostrar el resultado de la intervención, Simpson aprovechó para hablar del impacto que ha tenido este cambio en su vida y en la forma en que se siente consigo misma.

La modelo destacó el acompañamiento que recibió durante el proceso y agradeció a la clínica encargada de realizar el procedimiento.

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“A veces, detrás de un cambio físico también hay un proceso emocional, y hoy puedo decir que me siento más cómoda, más segura y más feliz con mi resultado. Gracias por ayudarme a lograr algo tan natural, tan delicado y tan bonito”, afirmó Simpson.

La guapa ganó popularidad en Costa Rica años atrás por su trabajo como modelo del Club Sport Herediano y desde entonces ha mantenido una importante presencia en redes sociales.

Daniela Simpson (Instagram/Instagram)

Todo apunta a que Daniela está próxima a cumplir un año desde que se realizó el procedimiento, ya que en agosto del año pasado había hablado públicamente sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

En aquel momento defendió su elección y explicó que fue una decisión meditada.

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“El aumento mamario no es solo una cirugía, sino una decisión que implica seguridad emocional, física y profesional; por eso tomé la decisión de realizarme mi cirugía”, expresó entonces también en Instagram.

Las fotografías compartidas por Simpson generaron comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron tanto el resultado del procedimiento como la seguridad que proyecta actualmente.

Daniela Simpson (Instagram/Instagram)

“Divina”, “me gustó” y “demasiado bella”, son algunos de los mensajes que recibió en la publicación.