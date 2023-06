Modelo Esteban Chavarría: “Fueron dos meses muy duros en el hospital”

El modelo Esteban Chavarría Campos ha sido un luchador de la vida, tras pasar dos meses internado en el hospital debido a una neumonía la cual casi acaba con su vida.

Chavarría ya salió del hospital Calderón Guardia y, a pesar de que ya se encuentra más estable, el joven aprovechó para contar en su cuenta Instagram, que pasó dos meses muy duros en el centro médico.

“El primer mes pasé en coma y, la verdad, no me acuerdo de nada, pero mi familia sufrió muchísimo. El segundo mes fue muy duro para mí, porque eran punzadas y exámenes todos los días, pero gracias a Dios ya estamos en casa, compartiendo con las personas que más me importan”, escribió.

El joven contó que ahora le tocará comenzar de cero, ya que su cuerpo quedó muy golpeado y desgastado.

Chavarría estuvo por dos meses en el hospital, luego de darle neumonía al salir contagiado de Covid-19, tras un viaje que hizo por Argentina en Semana Santa.