Modelo Johanna García se llevó el susto de la vida en Estados Unidos: “Dios me libró”

Johanna García vive en Texas desde noviembre del año pasado. (Instagram)

Johanna García, modelo y exreina de belleza, se llevó el susto de la vida el jueves por la noche en Texas, Estados Unidos, donde vive desde hace casi un año.

La costarricense contó este viernes en sus historias de Instagram la situación que vivió y de la que salió bien librada gracias a Dios, según lo reconoció ella misma.

LEA MÁS: Usan fotografías de exreina de belleza tica en página de citas amorosas de cristianos

Resulta que la guapa salió a hacer cardio con su esposo por el vecindario, pero en la ruta se “tropezó” con una desagradable sorpresa que la dejó con el pelo parado.

“Salimos a hacer cardio como de costumbre por el vecindario. Me llevé el susto de mi vida. Estuve a punto de majar una serpiente negra bien grande. No la vi”, contó la Mrs. Universe Costa Rica 2016.

Joha relató que iban por la acera y en un momento su esposo, Alberto Miranda, se quedó un poco atrás, ella se distrajo viendo un helicóptero que iba pasando y de repente escuchó un gran grito de su marido.

Johanna García con su esposo Alberto y Paula, la hija de ambos. (Instagram)

“Me dijo algo que no entendí. Casi me da algo. Cuando vi para abajo, se metió (la serpiente) debajo de un carro de un vecino. Pudo haberme mordido. Se portó bien la serpiente y Dios me libró”, acotó García.

LEA MÁS: Por esto habría muerto la amistad entre la modelo Johanna García e Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford

Esta es la tercera vez que ella ve a una serpiente cerca de su nueva casa en Gringolandia, pero distinto a las ocasiones pasadas, nunca la había tenido tan cerca ni se había sentido tan expuesta al animal.

Johanna García contó en Instagram el susto que vivió. (Instagram)

“Investigamos y acá en Texas hay mucha cascabel. Es muy probable que fuera una de ellas. Es la tercera vez que vemos una serpiente en el vecindario, pero esta vez la tuve a centímetros.¡Qué susto! Gracias a Dios que me libró”, recalcó.

García, su esposo y la hija de la pareja se fueron a vivir a esa parte de Estados Unidos por una oferta de trabajo que le salió a su galán, quien es ingeniero. Ellos se fueron en noviembre del año pasado.

LEA MÁS: Modelo Johanna García rompió su amistad con Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford, ¿por qué?