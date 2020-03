En este momento no es algo que me interese, creo que hasta mi estilo físicamente ha cambiado. Hace poco firmé con una agencia de modelaje, que es la misma de Karina Ramos, que está ligada a una mánager de México y últimamente he tenido bastante trabajo internacional y eso me ha abierto bastantes puertas. Yo también soy profesora en la academia de ella (Karina) y bueno, la televisión y la actuación también me interesan bastante. Me gustaría viajar y buscar posibilidades en eso, pero también quiero seguir con mis estudios en Publicidad y hacer mi maestría afuera.