Modelo “plus size” Jessi Rodríguez bajó bastante de peso y habló de ello pese a que no le gusta

La reconocida modelo costarricense “plus size”, Jessi Rodríguez, habló claro sobre su notable pérdida de peso.

Rodríguez no suele referirse a eso porque, dijo, es un tema muy personal; sin embargo, accedió a responder sobre el asunto tras una pregunta que le hicieron en Instagram.

Jessi Rodríguez es una reconocida modelo "plus size". (Instagram/Instagram)

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“¿Cómo hiciste para bajar de peso tan rápido?”, le preguntaron a la también creadora de contenido, quien reconoció que no considera que su proceso haya sido tan acelerado.

“En lo personal, siento que no ha sido rápido, rápido. He llevado el proceso con mucha paz y compasión, pero si algo puedo decir es que sigo comiendo de todo, sigo disfrutando del ejercicio y mi paz mental sigue súper”, dijo en un principio.

Luego mencionó sobre la privacidad del cambio físico que experimenta e invitó a la gente que quiere iniciar un proceso de esos a asesorarse con profesionales.

“No doy muchos detalles al respecto porque siento que es un proceso muy personal y si alguien quiere explorar su propio proceso, es decisión suya, buscando ayuda de profesionales y no de personas como yo en el internet”, manifestó.

Luego fue clara sobre su decisión de perder algunos kilos.

Jessi Rodríguez respondió así a quienes le preguntaron sobre su pérdida de peso. (Instagram/Instagram)

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“Si algo quiero dejar claro es que siempre me he sentido feliz e iniciar este proceso no vino desde el odio”, terminó.

El mensaje lo acompañó de una fotografía de ella practicando pádel, el deporte del momento en Costa Rica.