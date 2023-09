Modelo se sometió a una complicada cirugía para complacer a su exesposo

Thereisa Fischer contó que ella se sometió a la cirugía por su expareja.

Thereisa Fischer dejó sorprendidos a sus seguidores, luego de someterse a una cirugía de la cual no se siente muy orgullosa.

Según la revista People en Español, la modelo alemana es bastante conocida en las plataformas digitales; sin embargo lo que ha dado de qué hablar, es que la joven, de 31 años, ha dado su testimonio donde deja ver que se hizo una cirugía para alargar sus piernas.

Fischer, contó que ella se gastó alrededor de 150 mil dólares poco más de (79 millones de colones), en una operación donde le alargaron 14 centímetros las piernas, la cual no fue por decisión propia.

La modelo, además de explicarlo, también lo ha demostrado con fotografías. Todo ese proceso ha dejado asombrados a los internautas, ya que Fischer confesó que lo hizo para complacer a exesposo, quien solo le hacía comentarios negativos sobre sus piernas.

Thereisa Fischer se sometió a una complicada cirugía para alargar sus piernas.

Según esta revista, la joven dijo: “Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido”.

Así mismo, expresó que después de someterse a la complicada cirugía se encontró con ella misma y superó su antiguo trauma por acoso.