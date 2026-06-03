Modelo tico necesita la ayuda de todos para ganar importante concurso de belleza internacional

El modelo costarricense José Mario Rodríguez necesita el apoyo de todos los ticos para dejar en alto el nombre del país en uno de los certámenes masculinos más importantes del mundo.

El modelo costarricense José Mario Rodríguez en el concurso Man of the World 2026, que se realiza actualmente en Manila, Filipinas (redes/Cortesía)

Rodríguez representa a Costa Rica en el concurso Man of the World 2026, que se realiza actualmente en Manila, Filipinas, y es considerado uno de los seis certámenes de belleza masculina más prestigiosos a nivel internacional.

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Según explicó Edwin Arcia, director de CMB Costa Rica, organización encargada de elegir a Mr. Belleza Masculina Costa Rica, el representante nacional ha logrado llamar la atención durante la competencia, en especial en la prueba de traje típico, por lo cual ha recibido muy buenos comentarios entre los participantes y seguidores del evento.

“Mi traje Guardián de Jade es una creación inspirada en nuestra riqueza natural, el jade precolombino y la protección de nuestra flora y fauna. Hoy necesito el apoyo de todos los costarricenses. El resultado final depende en un 50% de la votación del público a través de Facebook, por lo que cada voto cuenta y puede marcar la diferencia”, explicó Rodríguez.

José Mario Rodríguez necesitan que todos ingresen al Facebook de Man of the World 2026 y busquen su foto y le den me gusta. (redes/Cortesía)

Por ello, necesita que ingresen a la página de Facebook de Man of the World 2026 y busquen la foto del costarricense y le den “me gusta”.

“Esta podría ser una oportunidad histórica para que Costa Rica obtenga por primera vez el reconocimiento de Mejor Traje Típico en un certamen Grand Slam masculino”, detalló el modelo.

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La final este concurso será este próximo 6 de junio en el Palacio de Maynila, en Manila, Filipinas.