Modelo y exreina de belleza tica vivió un mágico 2025 tras complicada situación de salud que enfrentó

La modelo y exreina de belleza, Andrea Montero, vive un maravilloso cierre de año tras una complicada situación de salud que enfrentó hace varios meses y de la cual pensó que no viviría para contarla.

Tras participar en la pasada edición del Miss Universo Costa Rica y quedar en el añorado “top 5” de la competición de belleza, la limonense de 25 años llegó a la televisión, consolidándose en el medio costarricense.

Andrea Montero es periodista, modelo y presentadora de televisión. Fotografía: Cortesía Andrea Montero. (Cortesía/Cortesía)

En una entrevista con La Teja en la que habló de ella y del momento que vive, la nueva presentadora del canal ¡Opa! contó que en el 2024 se enfrentó a una dificultad con su salud que la mantuvo hospitalizada durante una semana, pero de ese episodio se levantó más fuerte que nunca.

Andrea es oriunda de Limón centro y desde hace cinco años se vino a vivir a San José persiguiendo su sueño en el modelaje, la televisión y en graduarse como periodista. Todo lo conquistó y ahora lo celebra.

¿Quién es Andrea Montero?

Soy una persona a la que no le gusta quedarse quieta; siempre he estado haciendo mil cosas. Fui seleccionada nacional en karate y amo mucho de donde vengo. Soy una orgullosa limonense a punto de graduarme como periodista. Soy modelo desde hace 5 años y el modelaje fue lo que me permitió estudiar y venirme a San José. Fui miss Mundo Costa Rica 2020 y miss Charm 2022 y este año participé en el Miss Universe Costa Rica y quedé en el top 5.

¿Qué recuerda de su infancia en Limón?

Soy del barrio Siglo XXI y lo que más me marcó en la infancia fue la diversidad que hay en Limón, donde es muy común estar rodeada de diferentes culturas y personas. Cuando me vine a San José, tuve muchos choques culturales. Yo crecí sin hermanos, porque soy hija única, pero tengo un montón de primos y 14 tíos y tías. Vengo de una familia muy grande y la persona que más me marcó en mi vida fue mi mamá, quien luchó mucho por mí, porque me sacó adelante sola. Lo que más recuerdo de esa época es esa unión familiar y la comida; de hecho, me encanta cocinar todo lo caribeño.

Andrea Montero es bellísima. Fotografía: Cortesía Andrea Montero. (Cortesía/Cortesía)

Su mascota. Deportista. Embajadora. Andrea tiene un perrito salchicha que se llama Ceviche, en honor a su comida favorita. Estuvo en la Selección Nacional de Karate. Es cinta marrón en ese deporte que ya no practica. Promueve la fundación Ser y Crecer que ayuda a las personas víctimas de abuso sexual.

¿Cómo incursiona en el modelaje?

Siempre había querido ser modelo, pero como era de Limón, no era fácil porque tenía que estar viajando, pero cuando salí del colegio se me dio la oportunidad de participar en un concurso de belleza regional y lo gané. Luego firmé con una agencia en San José y tomé el trabajo de modelo más en serio y así me abrí camino como modelo independiente y ahora trabajo con varias marcas. El modelaje me permitió mantenerme en San José y estudiar.

En televisión se inició en VM Latino, ¿cómo llegó al canal de la música?

Entré al canal porque hice casting y lo gané. Estuve como dos años ahí y significó muchísimo esa experiencia, porque fue una escuela muy grande en televisión en vivo. Tenía un programa que se llamaba “Throwback”, que era una comparativa entre la música nueva y la vieja.

Andrea Montero cuando era niña. Fotografía: Cortesía Andrea Montero. (Cortesía/Cortesía)

Después estuve en TD Más y este año, como ya me iba a graduar como periodista, hice mi práctica profesional en Buen día, de canal 7, durante casi tres meses y aprendí demasiado. Fue una experiencia que me ayudó mucho profesionalmente.

Recientemente, ¡Opa! la fichó para el nuevo programa de farándula Gallito de lengua…

Sí, y estoy muy agradecida con esa oportunidad que llegó luego de participar en el Miss Universo Costa Rica. En ese proceso aprendí mucho (sobre televisión) de Cristiana Nassar y creo que mi paso por los certámenes me ayudó a llegar ahí.

¿Cuáles son sus planes como periodista?

A lo largo de los años siempre he hecho periodismo de entretenimiento, quizá por eso, porque soy joven y estoy en el mundo del modelaje, pero me encanta el periodismo social. En los trabajos universitarios siempre tocaba temas sensibles. Me siento una persona muy polifacética. Me gustaría estar en un noticiero.

Andrea Montero junto a su mamá, quien es una inspiración para ella. Fotografía: Cortesía Andrea Montero. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo resume este 2025?

Fue un año muy exitoso. El año pasado me dio una embolia pulmonar y estuve una semana internada en el hospital, pero este año terminé mi carrera y empecé a trabajar como periodista en televisión. El año pasado fue un año de muchos cambios y creo que eso hizo que este 2025 fuera tan bueno para mí. Cada día me levanto demasiado agradecida por lo que estoy haciendo. Me siento muy feliz luego de que el año pasado la pasara muy mal de salud.

¿Qué aprendió de esa situación que vivió con su salud?

Que no se puede dar nada por sentado, porque uno no sabe en qué momento le va a cambiar la vida. Yo estaba en un viaje por Asia y todo estaba superbién y cuando me vi estaba en un hospital escupiendo sangre. Fue muy fuerte, saltaron muchos miedos; pensé que no iba a salir de eso.