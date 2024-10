Montserrat del Castillo abrió su corazón para contar que vivió con depresión y ansiedad

Montserrat Del Castillo, se confesó con sus seguidores.

Montserrat del Castillo abrió su corazón para contar por primera vez un tema muy personal que vivió hace unos años con su único hijo.

La guapa presentadora de Canal 7 confesó que tuvo depresión y ansiedad, después de tener a Jhonna y que aunque ya pasó el tiempo, la ansiedad es una de las cosas con las que todavía le toca lidiar.

Y es que la guapa contó todo esto porque confesó que hace aproximadamente un mes renunció su mano derecha, la persona que le ayudaba con todo en la casa.

“Esa noticia me cayó como un balde de agua fría, y después de eso yo tuve que cambiar todo mi estilo de vida mientras encontraba a otra persona. El punto es que entré en caos porque estuve un mes y una semana resfriada, y tanto mi esposo como yo, teníamos responsabilidades que no son fáciles de dejar para dedicarse 100% a la casa”, detalló.

Monse contó que en ese mismo tiempo su esposo tenía que irse para México por compromisos laborales, y que se iba a llevar a su pequeño con él, porque era consciente que ella no podía cuidarlo.

“Yo nunca me he despegado de mi hijo, desde que él nació. De hecho, yo recibí terapia sicológica para poder despegarme un poco, porque realmente sí me costó mucho. Me daba miedo todo, tenía pensamientos negativos constantemente y eso me llevó a una depresión”, reveló.

Montserrat del Castillo y su hijo Jhonna Monroy. (Montserrat del Castillo para LN )

La presentadora de De boca en boca dijo que con todas las “maromas” que ella y su esposo hicieron tuvo que dejar de entrenar y dejar ir cosas.

“Cuando (su hijo) se fue con su papá, entré en un caos emocional, porque además era la primera vez que se me iba y eran casi doce días, y yo empecé a tener demasiada ansiedad, soñaba unos dramas horribles, pero finalmente me senté a orar y se lo dejé a Dios”, agregó.

Del Castillo dijo que ella pidió permiso en el trabajo en caso de que su hijo la necesitara.

“Mi hijo no se acordó de mí, pero para él era importante estar con su familia en México. Yo esa semana aproveché demasiado para ver a mis amigos y andar en cuadraciclo, estuve con mi mejor amiga, saqué tiempo para mí, y también trabajé”.

Monse, con toda esta situación que pasó, dijo que Dios le enseñó muchas cosas en todo ese proceso, por eso le extendió la mano a sus seguidores, expresando que a ella le gustaría ayudarlos si están viviendo algo parecido.