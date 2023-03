Montserrat Del Castillo: “Ese cromosoma extra es una sobrecarga de amor”

Montserrat del Castillo recordó a dos personas muy especiales en su vida en esta fecha. Foto: Instagram

Este 21 de marzo es el Mundial de las Personas con Síndrome de Down y para la presentadora Montserrat Del Castillo es una fecha muy especial.

La conductora de De boca en boca tuvo dos personas muy especiales en su vida con síndrome de Down y por eso le dedicó unas tiernas palabras.

Una de ellas era su cuñada y otra una prima, las cuales dejaron una gran huella en su vida.

“Siempre he pensado que ese cromosoma extra es una sobrecarga de amor, entrega, inteligencia, lealtad y buenos sentimientos. Hoy mis ojos lloran porque ya no las puedo abrazar, pero mi corazón sabe que están y estarán por siempre en mi mente y mi corazón. Paty, mi eterna princesa, cambiaste mi vida con todo el amor que me diste. Te amaré por siempre. María Paula, mi primita que luchó siempre y no importaba su complicación, fue la bebé más sonriente que he conocido. Nos vemos en la eternidad”, escribió junto a un video que publicó de ellas.

También aprovechó la fecha para darle un consejo aquellas personas que tienen en su familia o su entorno una persona así de especial.

“Si ustedes aún los tienen valoren cada segundo. Y si algo me alegra en un día como hoy es la inclusión que poco a poco nuestra sociedad va teniendo, espero que sigamos teniendo la capacidad de dejar tanta ignorancia y podamos acogerlos respaldarlos y amarlos como se merecen. El amor solo tiene un idioma y es el idioma de la aceptación”, agregó.