Montserrat del Castillo no aguantó nada y encaró críticas a sus cirugías y De boca en boca

La espectacular presentadora de canal 7, Montserrat del Castillo, le respondió a una mujer que le criticó sus cirugías.

Montserrat del Castillo tiene el detalle de responder casi que uno a uno los comentarios que diariamente le dejan en redes sociales.

Precisamente ese gesto que ella tiene con el público es lo que la hace una de las presentadoras de televisión más queridas del país.

Sin embargo, a Montse la encanfinaron en un lindísimo posteo que hizo en Instagram y donde criticaron dos cositas que ella no dejó pasar por alto.

Esta seguidora le tocó el tema de la cirugía estética a Montserrat del Castillo y esto le respondió la presentadora de canal 7. (Instagram)

La cosa es que Montse y sus compañeros de De boca en boca grabaron este miércoles unos promocionales del programa.

Del Castillo compartió en sus redes sociales varias de las fotografías que se hizo con Natalia Monge, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, sus compañeros de trabajo en canal 7.

Aunque la publicación de la guapísima modelo tiene más comentarios lindos y casi todos con respuesta de Montserrat; hay dos que le tocaron el hígado porque le hablaron el tema de la cirugía estética y del programa para el que trabaja.

“No se notaría una cirugía más”, le escribió una seguidora a Montserrat.

La talentosa ex-VM Latino le respondió a la mujer: “Diay no amiga, ni modo. Y eso no es problema de nadie y nadie nos las paga. La pagamos nosotros, relax. No pasa nada”, encaró Montse a la usuaria, quien no respondió más.

En este comentario, un usuario criticó el programa que presenta Montserrat del Castillo en canal 7. (Instagram)

Ese comentario comenzó a generar otro montón de reacciones en apoyo a Del Castillo; lo mismo que pasó cuando contestó a otro seguidor, esta vez hombre, que habló del programa que presenta en canal 7.

“De los programas más malos en Costa Rica”, opinó el hombre sobre De boca en boca.

“Seguro que sí. Pero aquí estás comentándolo. Espero que ya te hayas desahogado”, respondió esta vez.

Hay que reconocer que, pese al enojo que puede sentir Montse al recibir mensajes de este tipo, ella mantiene la paz para dar una respuesta que no la vaya a comprometer más allá.

Lo cierto de todo esto es que, les guste o no, Montse y el resto de sus compañeros de De boca en boca, están guapísimos; hayan o no cirugías de por medio.