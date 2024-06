Montserrat del Castillo revela la cirugía estética que se hará y habla de su trasero

Montserrat del Castillo confiesa que se quiere quitar los implantes de seno y aclara que en su trasero no tiene implantes. (Instagram)

Montserrat del Castillo confirmó su deseo de hacerse una nueva cirugía estética, pero contrario a otras ocasiones, esta vez la presentadora de canal 7 más bien quiere entrar al quirófano para quitarse en vez de para ponerse “alguito” más en su cuerpo.

Así lo confesó la modelo y empresaria el jueves en sus redes sociales, luego de que se pusiera a responder preguntas en Instagram y una de ellas fue si estaba pensando en algún nuevo procedimiento estético.

Montse le dijo a su seguidor que sí está valorando un nuevo arreglito, pero para echar atrás una decisión que tomó hace muchísimos años: la de ponerse implantes de seno.

“Sí (se haría otra cirugía estética). Me quitaría los implantes de seno; de hecho, es algo que no he hecho por tiempo, pero apenas pueda lo voy a hacer”, aseguró Del Castillo.

La presentadora de De boca en boca tiene años de haberse puesto sus implantes de pecho y la noticia de que se los quiere quitar fue de mucha sorpresa.

La Teja quiso indagar más al respecto; sin embargo, no fue posible obtener una respuesta de Montserrat al cierre de esta publicación.

Más adelante, siempre en la misma dinámica de las preguntas en esa red social, a la exparticipante de Dancing with the Stars, le consultaron si también estaba valorando retirarse los implantes de glúteos, lo que dio pie a una gran confesión.

“No tengo implantes de glúteos, solo en el busto. Mis nalguitas tienen mi propia grasa”, afirmó.

Según Montse, la pregunta relacionada con los supuestos implantes de su trasero es una de las que más le hacen, por eso aprovechó la ocasión y que tenía el tiempo de responder para, de una vez por todas, aclararle esa gran duda de la gente.

