Montserrat Del Castillo será la presentadora de un reality nunca antes visto en el país

Montserrat Del Castillo dice estar muy feliz de ser la presentadora del reality.

Montserrat Del Castillo está muy ilusionada y agradecida porque la eligieron como presentadora de un reality muy parecido al que dan en el canal de cable Discovery Home & Health.

La conductora de Teletica nos contó que desde hace unas semanas empezaron a grabar varios episodios del proyecto que tiene que ver con novias y una famosa boutique del país.

Y es que la boutique Galatea decidió hacer una especie de programa como “Say yes to the dress (Di sí al vestido)”, que presenta el diseñador y director de moda Randy Fenoli, y ella será quien conduzca el espacio que se estrenará el 15 de mayo.

Montse explicó que ya está la primera temporada lista del reality llamado “Dije que sí”, y que las historias de las novias eligiendo su vestido para su gran día se podrá ver en las redes sociales de la boutique.

“Estoy más que agradecida, no saben las personas que he conocido, el compartir ese momento ha sido en serio mágico. Parece mentira, pero es increíble, hemos llorado un montón, conocer las historias es también bonito”, dijo.

Randy Fenoli, diseñador y director de modas de vestidos de novia, es muy famoso por el programa que tiene en televisión.

Además, aclaró que las novias son reales, que sus historias son muy bonitas y que la reacción de ellas al elegir el vestido de novia soñado es muy conmovedor.

“Realmente si están escogiendo su vestido y la familia y ellas cuando sí es el vestido realmente lloran, es un momento superlindo, realmente está quedando muy lindo. La producción es una producción profesional, o sea, no, de verdad está muy bonito”, mencionó.

Según contó, existe la posibilidad que el diseñador Randy Fenoli venga al país para el día del lanzamiento del reality, aunque todavía no hay nada seguro.

La presentadora de De boca en boca confesó que ella no se perdía ese programa y que dudaba si las novias lloraban de verdad cuando se medían el vestido ideal, pero que cuando ella se iba a casar vio que no era mentira.

Existe la posibilidad de que Randy Fenoli venga para el lanzamiento del reality tico.

“Yo cuesta que llore así como por algo y el día que yo me probé el vestido cuando me casé lloré demasiado, lloró mi mamá, como que uno lo siente, es raro, como que el aura cambia, vieras qué loco y verlo ahora que le pasa a ellas es demasiado, demasiado lindo en serio”, agregó.