Montserrat Del Castillo: “Ya no lloro, ya no me critico y no permito que me falten el respeto”

La presentadora Montserrat Del Castillo terminó de sacar lo que tenía adentro. Instagram

Una vez más las presentadora Montserrat Del Castillo se refirió a las críticas que ha recibido por las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

La presentadora de De boca en boca dio a conocer en el programa que mucha gente la ha hecho sentirse culpable de las decisiones que tomó y eso le ha afectado muchísimo emocionalmente.

“Lo que recibo son críticas, burlas, memes, comparaciones, apodos. Yo tuve que someterme a un procedimiento físico por una mala decisión que tomé a mis 19 años, cuando estaba empezando en el modelaje y me hicieron una mala praxis, me perdoné a mí misma y tuve que aceptar que esto me estaba pasando y finalmente entender de que no era justo porque yo no había hecho nada malo, había tomado una decisión y la traté de corregir.

“Cuando yo quedo mal, la gente me lo empieza a recalcar, en ese momento estaba empezando De Boca en boca y no quería ni salir de la casa, me sentía avergonzada de cómo me veía, y sí, me hizo dudar muchas veces, me ponía muy nerviosa al aire, entraba al carro a llorar, también en el canal y ni modo, tenía que trabajar y darle la cara a la gente”, afirmó.

Montserrat Del Castillo explotó y publicó contundente y sincero mensaje

Esos arreglitos que se hizo Montserrat del Castillo son los que le han costado muchas lágrimas.

Aseguró que poco a poco ha ido perdonándose y aprendiendo que ya no tiene nada por qué culparse.

“Es muy difícil cuando uno se golpea y ellos hacen leña del árbol caído, pero aprendí a perdonarme. He aceptado que he sido una de las personas más criticadas del país, por decisiones propias, que no le competen a nadie. A mí me dicen que en cámaras me veo muy diferente y no sé porqué será, el biopolímero en el calor crece, pero son procesos que tuve que aceptar. Ya no puedo hacer nada, hoy me siento mejor que antes.

“Es muy difícil ser mujer, ser mamá porque queremos ser perfectas y vernos así, y yo tengo un testimonio de vida muy lindo que la gente puede aprovechar y en lugar de hacerlo me dan y me critican, pero hoy me paro delante de ustedes sin nervios, ya no lloro, ya no me critico y ya no permito que me falten el respeto porque ya no leo los comentarios que me hacen”, comentó.

Montse dijo que no se avergüenza de su pasado y que más bien, espera que con lo que le pasó, muchas personas más jóvenes entiendan los cuidados que deben de tener a la hora de hacerse una cirugía estética.

“Si se quieren hacer un arreglito no está mal porque lo que usted pueda hacer por sentirse bien es lo que importa. Yo antes bajaba la cabeza, no quería ni salir porque me quería meter como en un hueco por las críticas porque no me veía bien, pero lo físico se va, la esencia es lo que se mantiene. Yo quiero que ustedes vean una mujer que salió adelante, que dejó de llorar y que creyó en sí misma porque todos los tenemos que hacer”, comentó la curvilínea ante la aprobación y apoyo de sus otros compañeros.