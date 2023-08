¡Mucho ojo! Usan imagen de otro presentador para estafar con “pastillas milagrosas”

Alejandro Ramírez, periodista de Multimedios, dice sentirse halagado de que usen su imagen, pero le preocupa que haya gente se crea semejante engaño. Instagram

Otro reconocido presentador se llevó la sorpresa de que están usando su imagen para promocionar una estafa en redes sociales.

Esta vez es una foto de Alejandro Ramírez, del canal 8 de Multimedios. Esta circula, principalmente en Facebook, para promocionar unas supuestas pastillas milagrosas.

El conductor de Telediario Internacional contó que fue gracias a algunos amigos que se enteró de la situación y que hasta un conocido lo contactó para ver si era cierto que estaba vendiendo pastillas para eliminar la diabetes.

Esta es la publicidad que anda circulando con la foto del presentador de canal 8. Facebook

En su caso, junto a su imagen pusieron el logo de Teletica, lo que hace aún más engañosa la publicidad.

“En todos los casos que han usado la imagen de un periodista o alguna figura de la tele para esto, han puesto un logo de un medio en el que no trabaja. Por ejemplo, esa es mi foto y ahí dice canal 7, en el de Andrés (Martínez) de canal 7 pusieron que era canal 6, es decir, los han invertido. Yo revisé esa página en Facebook y ya no la encontré, lo que me hace pensar que tiran un anuncio, lo dejan para engaño por unas horas y luego lo borran”, dijo.

Ya no caen

Alejandro señaló que lo han contactado más para advertirle de la publicación que para pedirle información sobre las pastillas o consultarle si en realidad funcionan, lo que lo hace pensar que menos gente está cayendo en el engaño.

Además, señaló que no le preocupa que usen su imagen de esta forma sino que más bien lo halaga, pero que a su vez le llama la atención que una persona o grupo haga esto en reiteradas ocasiones y que las autoridades judiciales no hayan hecho nada.

“A mí no me molesta porque yo la verdad lo veo casi como un cumplido que lo tomen a uno en cuenta, lo que me preocupa es que la gente caiga en el engaño y habría que ver si la Fiscalía, por ejemplo, puede actuar de oficio al darse cuenta que reiteradamente alguien está haciendo usurpación de identidad al utilizar las imágenes de mucha gente para otros fines”, agregó.

Esta es otra imagen engañosa en la que usan a Patricia Figueroa para atraer más la atención de la gente. Facebook

El presentador de noticias más bien vaciló que si alguien conoce de algunas pastillas reales que eviten la caída del cabello, que ahí sí le escriban porque las está necesitando.

Anteriormente, les habíamos informado que estaban haciendo esto mismo con la imagen de la presentadora Patricia Figueroa y de los periodistas Edgar Silva y Andrés Martínez.

En el caso de Edgar Silva, pusieron que trabaja para La Nación y que su supuesta mamá fue la que se curó de la diabetes. Facebook

En el caso del presentador de Telenoticias, hasta anuncian que su esposa es su compañera Melissa Alvarado, de deportes, y que ella se logró curar gracias a las supuestas pastillas milagrosas.

Con este tipo de publicidad engañosa lo que los delincuentes desean es que la gente ingrese a un link para pedir las pastillas y que coloquen ahí sus datos personales para luego hackearle sus cuentas bancarias, así que tenga mucho cuidado y no caiga en la trampa.