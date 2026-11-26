La banda inglesa Duran Duran está de luto con el fallecimiento de su guitarrista original Andy Taylor.

El músico murió el pasado 23 de noviembre a los 65 años tras una “larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata”, indicó la agrupación en un comunicado de prensa.

Andy Taylor, guitarrista original de Duran Duran, falleció a los 65 años este 23 de noviembre. (Facebook/redes sociales)

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“Desde el momento en que llegó a Birmingham desde el noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y un desparpajo imborrables a nuestra música.

“Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo y, con un humor seco que solo encontraba parangón en su visión de la vida maravillosamente realista y sin sentimentalismos, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su carácter a lo largo de los extraordinarios años que siguieron”, dijo el grupo al comunicar la noticia.

Tenía cáncer de próstata

Taylor reveló su diagnóstico médico en noviembre de 2022, tras ausentarse a la gala en la que fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll. En esa ocasión contó que ya llevaba años luchando contra un cáncer de próstata metastásico en estadio cuatro.

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Tras confirmarse su partida, su esposa Tracey dijo en declaraciones recogidas por la BBC que el músico “era el pilar de nuestra familia” y que “lo extrañaremos todos los días”.

Además de guitarra, Andy tocaba bajo y batería y profesionalmente se comenzó a ocupar de la música a sus 13 años.

Andy Taylor fue guitarrista de Duran Duran. (BERTRAND GUAY)

Integró bandas por todo Reino Unido antes de audicionar en abril de 1980 en Birmingham para ser guitarrista de Duran Duran.

“El grupo alcanzó la fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una apariencia impecable”, destacó la BBC en su nota luctuosa.

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