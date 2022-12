Muere actor de la serie Orange is the New Black

Brad William Henke, ex jugador de la Liga Estadounidense de Fútbol Americano y quien después se convirtió en actor falleció a los 56 años.

Brad falleció en su casa, mientras dormía, y la causa de su muerte no está clara.

Brad había interpretado varios papeles en películas y comerciales pero uno de los más famosos fue su papel como guarda de la cárcel en la serie Orange is the New Black. De hecho aparece en uno de los capítulos más importantes de la serie: cuando asesinan a Poussey Washington, uno de los personajes principales.

Brad apareció en series como Justified, Lost, Pacific Rim y World Trade Center.

Brad interpretó más de 100 papeles en CSI, Crossing Jordan, Decter, Judging Amy y más.

Su manager, Matt Del Piano, dijo que “Brad era un hombre increíblemente amable con una energía contagiosa. Es un actor talentoso y un padre amoroso”.