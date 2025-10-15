Muere D’Angelo, la leyenda del soul, tras una dura lucha contra enfermedad

Muere D’Angelo a los 51 años tras una dura lucha contra enfermedad. (People en Español/Captura)

El mundo artístico está de luto tras la muerte de la leyenda del soul D’Angelo, quien falleció el martes 14 de octubre a los 51 años.

El cantante murió en Nueva York, Estados Unidos, luego de una dura batalla contra el cáncer de páncreas.

LEA MÁS: Charlyn López compartió una foto desde un hospital y encendió la preocupación entre sus seguidores

Según informó la revista People, el músico permanecía internado en un hospicio, donde recibía cuidados especiales, luego de haber pasado una larga estadía en un hospital.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del entretenimiento, pues D’Angelo era considerado una figura clave del soul contemporáneo.

Un talento que brilló desde la infancia

Desde muy pequeño, D’Angelo mostró un talento excepcional para la música. Comenzó a tocar el piano a los tres años y más tarde formó su primera banda junto a sus primos, llamada Three of a Kind, con la que hizo presentaciones locales.

LEA MÁS: Davis Núñez tuvo su primer accidente en el monociclo eléctrico y quedó grabado

A los 16 años creó otro grupo, Michael Archer and Precise, dando sus primeros pasos hacia una carrera que pronto lo colocaría entre los grandes del género.

Reconocimientos y legado musical

A lo largo de su carrera, D’Angelo recibió varias nominaciones al Grammy por su disco debut Brown Sugar, consolidándose como uno de los artistas más respetados y admirados del panorama musical.

El fallecimiento de D’Angelo deja un vacío en la música soul, pero su legado seguirá vivo a través de las generaciones que crecieron con su arte.