Muere destacado músico alajuelense “Mamacita”, líder de la orquesta Los fabulosos de mama

La música costarricense ameneció de luto tras anunciarse el fallecimiento del músico Juan “Mamacita” Ramírez, destacado músico alajuelense.

Fue a través de sus redes sociales que su familia anunció la partida del vecino de Invu Las Cañas y líder de la orquesta Los fabulosos de mama (así sin tilde).

“A través de este medio les comunicamos que nuestro padre y director de la cimarrona ha fallecido. Oportunamente se avisará la hora y lugar de su funeral”, publicaron en el Facebook.

Mamacita se destacó también por ser el baterista de grande orquestas como la de Otto Vargas y la de Lubin Barahona en los años 70.

En una reseña que le hicieron en La Nación, en 2014, don Juan contó que su orquesta inició como una cimarrona, pero con los años la llegaron a integrar 12 músicos, la gran mayoría ya peinaban canas.

Su hijo Juan Diego Ramírez recordó en esa reseña que, como buen alajuelense, su padre se ganó el apodo de “Mamacita” por su mamá.

Apodo alajuelense

Cuando era niño, su mamá lo dejó al cuido de su hermano Memo y les encargó el cuido de los frijoles mientras ella iba a trabajar a la iglesia La Agonía.

“Como mi abuela no llegaba, salió corriendo a buscarla al templo y le decía insistentemente: ‘¡Mamacita, se queman los frijoles!’, hasta que consiguió captar su atención. Y los padres de la iglesia comenzaron a llamarlo Mamacita", recordó.

Don Juan y su orquesta han amenizado por años las Noche de bolero, en Alajuela, un baile que se hace para los adultos mayores, el Festival de Cuentacuentos y el famoso Baile de la Polilla en la misma Provincia de los Mangos.