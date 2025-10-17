Muere el actor Gustavo Angarita, de Bella Calamidades y En los tacones de Eva. (Señal Colombia/Captura)

El actor colombiano Gustavo Angarita falleció este viernes 17 de octubre a los 83 años, dejando un profundo vacío en la televisión y el cine.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, generando mensajes de apoyo y condolencias de colegas y fans.

Una carrera que marcó generaciones

Gustavo mostró una pasión por la actuación desde pequeño y se convirtió en uno de los actores más queridos por el público.

Entre sus participaciones más recordadas destacan Bella Calamidades, La Potra Zaina, Un ángel llamado Azul, En los tacones de Eva, Chepe Fortuna y Casa de reinas.

Además, Angarita participó en más de 15 películas y obtuvo distintos premios que reconocieron su talento y dedicación al arte.

Su lucha contra el cáncer

“De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Angarita padecía cáncer y había ingresado al hospital hace algunos días”, informó El Tiempo Colombia.

El medio internacional destacó que en abril de este año el actor acudió a un centro médico de rutina, donde también se le detectó una deficiencia de nutrientes, un riesgo para su corazón.

El legado de Gustavo Angarita

Amigos, colegas y seguidores recuerdan a Gustavo como un profesional ejemplar, cuya pasión por la actuación inspiró a nuevas generaciones de actores.